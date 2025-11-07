Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

Jorge Campos aplaudió la llegada de Keylor Navas con Pumas (X/Pumas)

El vigésimo aniversario del debut de Keylor Navas como jugador profesional se convirtió en motivo de celebración y reflexión para el arquero costarricense, quien compartió en sus redes sociales el significado profundo de esta fecha.

En su mensaje emitido a partir de un vídeo, el guardameta expresó su gratitud por las dos décadas transcurridas desde su debut el 6 de noviembre del 2005, destacando la importancia de cada experiencia vivida en su carrera. “Hoy hace 20 años, Dios me dio la posibilidad de convertirme en jugador profesional. No puedo estar más agradecido por cada momento y por todo lo que ha sucedido desde entonces”.

Por su parte, el Club Universidad Nacional, equipo en el que Keylor reside actualmente, se unió al festejo por los 20 años de carrera profesional de su guardameta, resaltando su liderazgo, legado, convicción y profunda conexión que mantiene con la afición.

A través de sus plataformas digitales, los Pumas de la UNAM compartieron un mensaje en el que se encargaron de subrayar el impacto que ha tenido Navas, tanto en el equipo como en su carrera de manera general. En la publicación, el club expresó: “Reconocemos tu gran historia, llena de éxitos, logros y grandes momentos. En todo este tiempo has vivido experiencias inolvidables, momentos felices y también difíciles, que seguramente te han marcado para construir la leyenda en la que te has convertido”.

Aquel 6 de noviembre de 2005, Navas defendió por primera vez la portería del Deportivo Saprissa en un encuentro frente a Carmelita, marcando ese día el inicio de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de toda América.

Sin duda, Navas ha logrado destacarse en el continente, ya que su disciplina y talento lo han llevado a jugar en múltiples equipos de élite del fútbol internacional. Tras su etapa en el Saprissa, Keylor continuó su carrera en el Albacete y posteriormente en el Levante, hasta que en 2014 se incorporó al equipo más ganador de la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid.

Con el club merengue, conquistó tres orejonas, consolidando su prestigio internacional. Más adelante, defendió los colores del París Saint Germain y del Nottingham Forest, tuvo un paso por Newell’s Old Boys de Rosario y actualmente forma parte de los Pumas en el fútbol mexicano.

En el ámbito de selecciones, Navas ha representado ejemplarmente a Costa Rica en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y mantiene la aspiración de disputar su cuarta Copa del Mundo en 2026. Por estos logros y momentos, muchos aficionados lo colocan como el mejor guardameta que la confederación ha dado, colocándolo por encima de otros grandes arqueros como Jorge Campos o Guillermo Ochoa.

Durante una conferencia de prensa y de cara al enfrentamiento final de la fase regular del torneo Apertura 2025 contra Cruz Azul, Keylor Navas, en compañía del defensor Pablo Bennevendo, salió a expresar su compromiso con la afición y con el equipo para asegurar un lugar en la siguiente etapa de la competición.

Destacaron que tienen confianza en el proyecto de Efraín Juárez y en la mentalidad que se ha forjado en todo el plantel para lograr esta hazaña, sentenciando con una afirmación sobre el compromiso y la trascendencia del equipo, asegurando que aún no deben ser descartados, ya que pueden dar la sorpresa: “Pumas es un equipo grande y lo es por su historia, no solo por el resultado de hoy. Si bien sabemos que no es la situación en la que queremos encontrarnos, siempre estamos trabajando para mejorar y poner a Pumas donde merece estar”.

El encuentro contra Cruz Azul se disputará el sábado 8 de noviembre, y será un duelo determinante para definir a los clasificados a la liguilla 2025.