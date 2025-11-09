México

Filtran nombre del cuarto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 9 de noviembre, según encuestas finales

Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Jawy Méndez

El cuarto domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 9 de noviembre le dirá adiós a su desafío de ser granjero y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Granja VIP ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto: granjeros y peones.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en arrojar previas a casi todas las eliminaciones de la primera, segunda y tercera temporada de La Casa de los Famosos México en Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el granjero o peón expulsado de la Gala de Eliminación este domingo 9 de noviembre.

Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Jawy Méndez.

Jawy Méndez sería el cuarto eliminado de La Granja VIP, según encuestas finales

El exintegrante de Acapulco ShoreJawy Méndez, amplió su trayectoria al convertirse en presentador de Venga La Alegría Fin de Semana y figura del entretenimiento mexicano.

Ahora suma un nuevo desafío en la pantalla al integrarse al reality 24/7 La Granja VIP, donde varios famosos se enfrentan a retos de convivencia y supervivencia.

Desde su debut en la televisión con MTV, Méndez ha logrado posicionarse en formatos de telerrealidad y programas en vivo, manteniéndose vigente entre los favoritos del público joven, sin embargo, su ingreso a la placa de nominados de último momento lo habría colocado como el que menor votos tiene para evitar la eliminación este domingo 9 de noviembre.

Las encuestas compartidas en portales especializados señalan que Jawy Méndez se perfilaría como el cuarto eliminado del programa, de acuerdo con los resultados más recientes.

“La votación ubica a Jawy en la zona de riesgo para abandonar La Granja VIP esta semana”. Aunque no se han publicado resultados oficiales, los sondeos muestran una tendencia desfavorable para Méndez, generando expectación sobre la resolución final del reality show.

