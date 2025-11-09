México

Explican el misterio del porqué en ‘Juan Gabriel: Puedo, debo y quiero’ ninguna persona entrevistada aparece ante la cámara

La bioserie dirigida por la cineasta María José Cuevas se coloca como el contenido más visto en México en la plataforma Netflix

Guardar
Juan Gabriel in Juan Gabriel:
Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

La miniserie documental Juan Gabriel: Puedo, debo y quiero, dirigida por María José Cuevas y producida por Ivonne Gutiérrez y Laura Woldenberg, ha causado sensación en Netflix no solo por su retrato íntimo del Divo de Juárez, sino por una arriesgada decisión creativa que ha generado conversación entre el público y la crítica: todas las entrevistas fueron grabadas únicamente en audio.

Esta elección, poco habitual en producciones de gran formato, responde a un objetivo claro: sumergir al espectador en la época y el universo visual de Juan Gabriel sin romper la atmósfera emocional con imágenes actuales de los entrevistados. En lugar de verlos en cámara, se les escucha mientras aparecen fotografías y videos inéditos del cantante, creando una narrativa envolvente que mantiene al ídolo siempre en el centro.

La decisión de no videograbar
La decisión de no videograbar las entrevistas es inusual, reconoció Ivonne Gutiérrez. (Netflix Latinoamérica, YouTube)

Ivonne Gutiérrez revela el misterio

En entrevista con Marco Antonio Regil, la productora Ivonne Gutiérrez explicó el trasfondo de esta decisión, que al principio representó un gran reto técnico y narrativo.

“Fue una decisión muy difícil al principio, porque da mucho vértigo grabar las entrevistas solo en audio. De entrada, ya no tienes el video, ya no tienes a qué volver”, confesó.

Gutiérrez agregó que el equipo optó por esta ruta tras revisar el vasto archivo personal del intérprete de Amor eterno, consciente de que las imágenes históricas tenían un poder visual difícil de igualar con grabaciones contemporáneas.

“Teníamos este gran tesoro, este gran material, y cuando lo estábamos viendo, no se nos antojaba cortar a nada más. No queríamos romper esa atmósfera para mostrar una entrevista en HD. La idea era que el público se metiera tanto en la vida de Juan Gabriel en los setenta, ochenta o noventa, que no quisiera salir de ahí”, explicó la productora.

"No queríamos romper esa atmósfera
"No queríamos romper esa atmósfera para mostrar una entrevista en HD", indicó la productora Ivonne Gutiérrez. (@ivonnegtz89, Instagram)

Gracias a esta decisión, las voces de figuras como Olga Briskin, Andrés García, Rocío Dúrcal (en material de archivo) y varios colaboradores cercanos cobran una fuerza emocional única. “Escuchas a Olga Briskin, pero no la ves ahora, la ves en el archivo de hace veinte años”, ejemplificó Gutiérrez.

El resultado, respaldado por Netflix, fue un riesgo narrativo que terminó convirtiéndose en una de las mayores virtudes de la serie. “Netflix apoyó la decisión, con muchos nervios, porque era como apostar todo a que eso iba a funcionar”, admitió.

Con Juan Gabriel: Puedo, debo y quiero, Cuevas y su equipo no solo reconstruyen la vida de un ícono, sino que reinventan la manera de contar una biografía musical en pantalla: a través del poder de la voz, la memoria y la emoción.

El público disfruta de una
El público disfruta de una proyección gratuita del concierto que el fallecido cantante mexicano Juan Gabriel ofreció en 1990 en Bellas Artes, en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel)

Temas Relacionados

Juan GabrielNetflixDebo, puedo y quieroMaría José CuevasIvonne GutiérrezLaura Woldenbergmexico-entretenimiento

Más Noticias

Eliminar las arrugas del rostro, cuello y manos con un solo ingrediente de cocina que es alto en colágeno

Con el paso de los años, la producción las proteínas responsables de la firmeza y elasticidad de los tejidos disminuye, generando líneas y pliegues visibles

Eliminar las arrugas del rostro,

Aseguran armas largas, explosivos, municiones y precursores químicos en Escuinapa, Sinaloa

Guardia Nacional y Marina detienen a hombre con armamento tras persecución

Aseguran armas largas, explosivos, municiones

Quién es el Dr. Miguel Padilla, famoso que besó a Karina Torres y le confesó su amor a ‘La Perdida’

El momento ocurrió durante un evento donde la influencer compartía escenario con Paola Suárezy fue captado en video

Quién es el Dr. Miguel

Reportan detención de mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra equipo de Miss Universo México

El director de Miss Universo Tailandia vuelve a ocupar titulares luego de protagonizar un altercado con Fátima Bosch

Reportan detención de mexicanos en

Tras persecución en Culiacán, aseguran a un civil con armas, cargadores, un auto con reporte de robo y ponchallantas

Las autoridades detuvieron a la persona luego de patrullar la zona indicada en una llamada al 911

Tras persecución en Culiacán, aseguran
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armas largas, explosivos, municiones

Aseguran armas largas, explosivos, municiones y precursores químicos en Escuinapa, Sinaloa

Tras persecución en Culiacán, aseguran a un civil con armas, cargadores, un auto con reporte de robo y ponchallantas

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

Quién es el Dr. Miguel

Quién es el Dr. Miguel Padilla, famoso que besó a Karina Torres y le confesó su amor a ‘La Perdida’

Reportan detención de mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat Itsaragrisil contra equipo de Miss Universo México

La Granja VIP en vivo hoy domingo 9 de noviembre en su cuarta eliminación: quién es el granjero con menos votos

Primera gira en solitario de Ángela Aguilar en EEUU pone a prueba su poder de convocatoria

Filtran nombre del cuarto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 9 de noviembre, según encuestas finales

DEPORTES

Así quedó la tabla final

Así quedó la tabla final del Apertura 2025 en la Liga MX de cara a la liguilla

NBA en vivo: los juegos de hoy 9 de noviembre

Armando “Hormiga” González se corona capeón de goleo de la Apertura 2025

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía