México

Profepa atiende derrame de aceite cerca de manglar en Baja California Sur

La dependencia detectó el material en Puerto San Carlos, Comondú

Guardar
Profepa realiza el retiro de
Profepa realiza el retiro de aceite usado cerca de manglar en Baja California Sur.(Foto: Profepa)

Las labores de saneamiento ambiental en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, se intensificaron tras la confirmación de un derrame de residuos peligrosos en las inmediaciones de un manglar destacado por su importancia ecológica.

El incidente, ocurrido en la ex pista aérea de Puerto San Carlos, fue notificado formalmente por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente local el tres de noviembre y posteriormente atendido por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes constataron la gravedad de la situación al hallar sustancias contaminantes en tres áreas, sumando aproximadamente 1,500 metros cuadrados de suelo natural afectado.

La sustancia descubierta en el sitio tenía una apariencia oscura, textura densa y desprendía un intenso olor a asfalto, características que permitieron su identificación como una mezcla de aceite usado y combustóleo, ambos clasificados como residuos considerados especialmente nocivos por su capacidad de causar daños tanto a la tierra como a especies animales y vegetales.

Lo preocupante del hallazgo fue la cercanía del derrame, aproximadamente doscientos metros, con una zona de vegetación de manglar, la cual juega un papel central en la conservación de la biodiversidad costera y la protección de las líneas de costa frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Durante la inspección, los funcionarios de Profepa advirtieron que no se habían tomado medidas inmediatas para contener la dispersión de los residuos ni tampoco se informó de manera oportuna a las autoridades federales, lo que implica una violación clara a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la República colaboró con la Profepa ante el derrame de aceite en BCS. (Foto: Profepa)

Frente a este incumplimiento, la Profepa ordenó la implementación urgente de acciones para controlar y remediar el daño ambiental. Las actividades iniciadas incluyeron el despliegue de maquinaria y brigadas especializadas para retirar, acumular temporalmente y finalmente disponer los materiales dañinos conforme establece la normatividad vigente.

La coordinación directa con la Fiscalía General de la República también fue fundamental para avanzar en el proceso de saneamiento.

La Procuraduría aseguró que se mantiene una supervisión constante de todos los pasos del procedimiento, verificando el cumplimiento de la legislación ambiental desde la recolección hasta la disposición final.

Por otro lado, la dependencia instó a fortalecer los mecanismos de colaboración entre el gobierno municipal, la protección civil, la Profepa y la propia comunidad, con el objetivo de alentar reportes tempranos de incidentes ambientales y reforzar la vigilancia de espacios vulnerables.

Finalmente, la Profepa confirmó que no retirará la supervisión hasta que se concrete la restauración total de la zona afectada y la gestión correcta de todos los residuos peligrosos extraídos.

Temas Relacionados

ProfepaBaja California SurPuerto San CarlosComondúAceite Usadomexico-noticias

Más Noticias

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Miguel Trujillo de Ita fue el legislador que propuso castigar con hasta seis años de prisión a quienes hagan este tipo de elogio

Morenista propone castigar con prisión

Cuáles son los códices que reclama México y qué otros bienes culturales han sido recuperados de Francia

La política mexicana de recuperación del patrimonio ha incluido la repatriación de objetos arqueológicos provenientes de Francia

Cuáles son los códices que

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

Última jornada define aspiraciones: local busca pase directo, visitante depende de milagro y resultados ajenos

Tigres vs San Luis, IA

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

La Máquina buscará ganar este fin de semana cuando se enfrente al cuadro universitario

¿Cómo terminó Cruz Azul en

Muere en un choque Alison Montaño, joven recién nombrada Señorita Teocaltiche en Jalisco

La joven de 21 años de edad falleció junto a una segunda persona

Muere en un choque Alison
MÁS NOTICIAS

NARCO

Morenista propone castigar con prisión

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Eleazar Gómez

La Granja VIP: Eleazar Gómez asegura que su traición no será predecible

Ex compañero de Eleazar Gómez asegura que el actor tuvo actitudes violentas durante una obra

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

DEPORTES

Tigres vs San Luis, IA

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos