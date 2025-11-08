México

La Granja VIP: se filtra el nombre del eliminado del domingo 9 de noviembre

La decisión de Eleazar Gómez causó modificaciones en las preferencias del público a pocas horas de la siguiente gala

La Granja VIP cambió por completo el escenario ante el público luego de que Eleazar Gómez tomara la decisión de rescatar de la placa de nominados a Manola Díez y en su lugar colocar a Jawy Méndez.

El actor de Atrévete a soñar entró al reality con poco apoyo por parte de la audiencia, pero con el paso de las semanas, su presencia en la casa ha desatado controversias entre el resto de los granjeros, lo que le ha dado mayor aprobación.

Sin embargo, gran parte de sus compañeros han hecho varias estrategias para que Gómez se convierta en uno de los eliminados, pero fallas en las dinámicas llevaron a que el conductor de Venga la Alegría Fin de semana esté en riesgo de salir del programa 24/7.

Filtran nombre del cuarto eliminado de La Granja VIP

Minutos después de que se diera a conocer que Jawy Méndez había subido a la placa de nominados, los televidentes hicieron pública su opinión al respecto a través de redes sociales, donde señalaron que es la oportunidad para que el presentador salga de reality.

Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Jawy Méndez son los cuatro nominados de la semana, pero de acuerdo a varias encuestas que circulan en redes sociales, entre ellas la de Vaya, Vaya, el siguiente eliminado podría ser el luchador profesional o el ex Acapulco Shore.

Algunos internautas señalaron que la actitud de Méndez ante su nominación directa fue agresiva contra el actor, a quien le aseguró que a su regreso a la granja el juego comenzaría, por lo que su aprobación por parte del público ha ido disminuyendo.

¿Lola Cortés abandonará La Granja VIP?

Ante la precisión que han tenido las encuestas de redes, la probabilidad de que Jawy Méndez o El Patrón sean el cuarto eliminado es alta, pero cabe recordar que de acuerdo con una lista filtrada en TikTok, existe la posibilidad de que Lola Cortés tome la decisión de abandonar el reality.

Desde que la excrítica de La Academia subió a la placa, se ha dirigido a las cámaras para pedir a sus seguidores que no busquen salvarla, pero el público que apoya que Eleazar Gómez siga en la competencia ha tomado como reto lograr que Cortés permanezca una semana más y el eliminado solo esté entre dos granjeros, pues Alfredo Adame también es uno de los favoritos para llegar a la final.

