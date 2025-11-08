Guillermo del Toro asegura que fue testigo de un asesinato en un hotel: “No había nadie más ahí”

Frankenstein de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro está en boca de todos gracias al estreno de su cinta Frankenstein, la cual es no sólo es un logro cinematográfico -según la crítica profesional- sino que además es un momento de especial relevancia para el cineasta, quien concluye aquí un ciclo creativo tras haber soñado con realizar esta película desde los 11 años de edad.

“Era un domingo y fui a misa con mi abuela, luego en la televisión estaban pasando Frankenstein y desde que la vi me encantó. Un niño de Guadalajara de 11 años desde entonces dijo ‘yo voy a hacer esa película’”, comentó del Toro durante una breve visita al programa de Jimmy Kimmel en Los Ángeles.

En la misma conversación reveló detalles sobre su vida que quizás muchos no conocían. En 1969, su padre se ganó la lotería un total de 6 millones de dólares. “Para darte una idea es el total del presupuesto de El planeta de los simios, con todo y Charlton Heston”, dijo el tapatío desatando risas.

Lo primero que su padre hizo con este dinero fue construir una mansión enorme, lo que le permitió perderse en los pasillos y recovecos de la misma. Su padre también compró toda una biblioteca que del Toro consumió sin cesar.

FRANKENSTEIN. - BTS - (L to R) Director Guillermo del Toro and Oscar Issac as Victor Frankenstein on the set of Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

“Podía ir en el triciclo como Danny en (la película) El Resplandor por kilómetros y kilómetros... pasaban semanas enteras sin que yo viera a un solo adulto“, dijo el director.

“No me sorprende ahora que quieras tener una casa embrujada, necesitas compañía”, le contestó Jimmy Kimmel.

Y es que Guillermo del Toro anunció previo que busca mudarse a una casa embrujada para vivir experiencias paranormales. Incluso relató que cada que se queda en hoteles, pide que sean aquellos en donde se rumora que está embrujado y hay apariciones.

En ese sentido, relató para sorpresa de varios, que a pesar de su insistencia sólo en una ocasión ha podido vivir una experiencia paranormal.

(YouTube: CBS Sunday Morning)

Mientras hacía investigación de campo en Nueva Zelanda para filmar El Hobbit -un proyecto que finalmente no llevó a puerta- se hospedó en un hotel en el que pudo escuchar un asesinato entero mientras se llevaba a cabo.

“Estaba viendo The Wire en DVD, así que no era precisamente el ambiente ideal... De repente, oí un asesinato completo en medio de la habitación. Los gritos, las puñaladas y los llantos... todo. No había nadie más en el hotel, ni siquiera el gerente", dijo Guillermo.

Jimmy Kimmel se preguntó por qué no había nadie más, ni siquiera los cuidadores. Del Toro explicó que se trataba de una temporada en donde dicho establecimiento no solía abrir, pero les habían concedido la oportunidad y las llaves del mismo.

“Yo estaba en el ala este y todos los demás en el ala oeste. Así que me puse los audífonos de nuevo y me quede en la computadora toda la noche, no pude dormir para nada. No quería ni voltear, había un balcón, pero pensaba ‘que tal si volteó y hay algo ahí’”, dijo el director.

Guillermo del Toro asegura que aún busca por vivir ese tipo de experiencias. Especialmente la de poder ver algo con sus propios ojos, ya que en aquella ocasión sólamente escuchó.

El director mexicano también anunció que Frankenstein permanecerá en los cines, a pesar de que se trata de una producción de Netflix quienes, por lo general, llevan sus cintas a los cines por una o dos semanas y las retiran para dar prioridad a su plataforma streaming.

Del Toro asegura que ha sido un éxito en varios países y que existen salas agotadas con semanas de antelación. En la Ciudad de México la cinta permanece en cines alternativos como La Cineteca Nacional.