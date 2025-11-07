México

AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

La legendaria banda de rock, liderada por Angus Young y Brian Johnson, anunció una última fecha en el Estadio GNP Seguros tras agotar boletos

Guardar
Miles de seguidores podrán disfrutar
Miles de seguidores podrán disfrutar de un show extra tras la alta demanda de boletos, con entradas disponibles próximamente. (Infobae México/ Jesús Aviles)

El regreso de AC/DC a México ha alcanzado un nuevo punto con la confirmación de un tercer y último concierto en la Ciudad de México, como parte de la gira Power Up Tour 2026.

La banda, liderada por Angus Young y Brian Johnson, anunció una nueva fecha para su presetación en el Estadio GNP Seguros, programada para el próximo 15 de abril de 2026.

“¡Se abre un TERCER y último show de AC/DC en el Estadio GNP Seguros el 15 de abril! Boletos a la venta el miércoles 12 de noviembre a las 2:00 P.M.”, se detalló en el anuncio publicado por Ocesa Rock.

AC/DC confirma un tercer y
AC/DC confirma un tercer y último concierto en la Ciudad de México como parte de su Power Up Tour 2026. (Ocesa)

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Cabe mencionar que la venta de boletos para las dos primeras fechas se realizó de manera simultánea este viernes. Pero para todos aquellos que no lograron adquirir entradas, se abrirá una nueva oportunidad el próximo miércoles 12 de noviembre a las 14:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster.

De acuerdo con el anuncio realizado por Ocesa, al igual que en las ocasiones anteriores, no habrá preventa especial, por lo que todos los interesados deberán esperar al inicio de la venta general.

Precio de las estradas para la tercera fecha de AC/DC:

En cuanto a los precios de los boletos para el concierto de AC/DC en México, es probable que se matengan en la misma línea que los de las presentaciones previas en la capital del país.

  • General A: $3,618.25
  • General B: $2,650.25
  • Zona GNP: $5,850.25
  • Verde B: $4,858.25
  • Naranja B: $3,506.25
  • Verde C: $2,378.25
  • Naranja C: $1,510.25
El regreso de AC/DC a
El regreso de AC/DC a México genera gran expectativa y promete reunir a miles de seguidores en la capital del país. (DF Entertainment)

Con la apertura de la última fecha, los seguidores de AC/DC en México tienen una nueva oportunidad para presenciar el espectáculo de una de las bandas más emblemáticas del rock internacional. Convirtiendose en uno de los eventos más esperados, pues promete reunir a miles de fanáticos en el Estadio GNP Seguros.

Estas son todas las fechas de CD/DC en Ciudad de México

La gira mundial Power Up Tour marca el regreso de la legendaria banda australiana a México como parte de la celebración por más de cincuenta años de trayectoria y millones de discos vendidos.

El tour, que lleva el nombre de su más reciente álbum, contempla veintiún fechas en América y recorrerá Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá.

La gira Power Up Tour
La gira Power Up Tour de AC/DC celebra más de cincuenta años de trayectoria y millones de discos vendidos en todo el mundo. Crédito: Instagram: Ocesa

Las primeras fechas en la capital mexicana están prevista para el 7 y 11 de abril de 2026, pero la demanda superó las expectativas, lo que llevó a los organizadores a abrir una tercera función.

Temas Relacionados

AC/DCVenta de boletosCiudad de MéxicoCDMXEstadio GNPRockmexico-entretenimiento

Más Noticias

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series más populares de

Euro: cotización de cierre hoy 7 de noviembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Pensión Bienestar 2025: por esta razón Adultos Mayores podrían perder más de 12 mil pesos

Este recurso económico se abona de manera bimestral a cada persona beneficiaria

Pensión Bienestar 2025: por esta

Vinculan a proceso a Uriel “N”, sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la CDMX

De acuerdo con la Fiscalía, Uriel “N” también acosó a otras dos mujeres en el mismo día

Vinculan a proceso a Uriel

Programas para el Bienestar 2025: ¿Quiénes reciben su pago mensual hoy 7 de noviembre de más de 6 mil pesos?

La iniciativa también busca atender problemáticas como la pobreza rural y la degradación ambiental

Programas para el Bienestar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Macron destaca en México la

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 7 de noviembre

Tecate Pa’l Norte 2026 revela más detalles: estos son los precios de los abonos y la fecha de preventa

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 7 de noviembre?

Laura Flores admite que ha salido con tres hombres tras ruptura con Lalo Salazar: “Señores maravillosos”

DEPORTES

Javier Aguirre anuncia la lista

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Lando Norris apunta alto en Brasil: “Espero otro fin de semana como el de México”

Esto necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Costa de Marfil