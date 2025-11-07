AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

Miles de seguidores podrán disfrutar de un show extra tras la alta demanda de boletos, con entradas disponibles próximamente. (Infobae México/ Jesús Aviles)

El regreso de AC/DC a México ha alcanzado un nuevo punto con la confirmación de un tercer y último concierto en la Ciudad de México, como parte de la gira Power Up Tour 2026.

La banda, liderada por Angus Young y Brian Johnson, anunció una nueva fecha para su presetación en el Estadio GNP Seguros, programada para el próximo 15 de abril de 2026.

“¡Se abre un TERCER y último show de AC/DC en el Estadio GNP Seguros el 15 de abril! Boletos a la venta el miércoles 12 de noviembre a las 2:00 P.M.”, se detalló en el anuncio publicado por Ocesa Rock.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Cabe mencionar que la venta de boletos para las dos primeras fechas se realizó de manera simultánea este viernes. Pero para todos aquellos que no lograron adquirir entradas, se abrirá una nueva oportunidad el próximo miércoles 12 de noviembre a las 14:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster.

De acuerdo con el anuncio realizado por Ocesa, al igual que en las ocasiones anteriores, no habrá preventa especial, por lo que todos los interesados deberán esperar al inicio de la venta general.

Precio de las estradas para la tercera fecha de AC/DC:

En cuanto a los precios de los boletos para el concierto de AC/DC en México, es probable que se matengan en la misma línea que los de las presentaciones previas en la capital del país.

General A: $3,618.25

General B: $2,650.25

Zona GNP: $5,850.25

Verde B: $4,858.25

Naranja B: $3,506.25

Verde C: $2,378.25

Naranja C: $1,510.25

El regreso de AC/DC a México genera gran expectativa y promete reunir a miles de seguidores en la capital del país. (DF Entertainment)

Con la apertura de la última fecha, los seguidores de AC/DC en México tienen una nueva oportunidad para presenciar el espectáculo de una de las bandas más emblemáticas del rock internacional. Convirtiendose en uno de los eventos más esperados, pues promete reunir a miles de fanáticos en el Estadio GNP Seguros.

Estas son todas las fechas de CD/DC en Ciudad de México

La gira mundial Power Up Tour marca el regreso de la legendaria banda australiana a México como parte de la celebración por más de cincuenta años de trayectoria y millones de discos vendidos.

El tour, que lleva el nombre de su más reciente álbum, contempla veintiún fechas en América y recorrerá Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá.

La gira Power Up Tour de AC/DC celebra más de cincuenta años de trayectoria y millones de discos vendidos en todo el mundo. Crédito: Instagram: Ocesa

Las primeras fechas en la capital mexicana están prevista para el 7 y 11 de abril de 2026, pero la demanda superó las expectativas, lo que llevó a los organizadores a abrir una tercera función.