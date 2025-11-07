México logra su primera victoria en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 tras vencer a Costa de Marfil

La Selección Mexicana Sub 17 buscará en Catar reeditar las gestas de 2005 y 2011, cuando se coronó campeona del mundo. (Instagram / @miseleccionsubs)

México consiguió su primera victoria en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 al vencer 1-0 a Costa de Marfil, gracias a un gol de cabeza al minuto 74’.

Al minuto 74’, México rompió el cero gracias a un preciso tiro libre de Gael García que Ian Olvera conectó de cabeza para vencer al arquero marfileño y poner en ventaja al Tri.

Información en desarrollo...