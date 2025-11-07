México

Mexicanos perdonan a Yahritza y su Esencia tras colaboración con Rosalía: “La mejor canción de LUX”

Internautas aseguran que ‘La Perla’ es una tiradera contra Rauw Alejandro

(IG: @yahritza)
(IG: @yahritza)

Rosalía estrenó LUX, su nueva producción discográfica inspirada en hagiografías y poesía escrita por santas de distintas culturas alrededor del mundo, dando como resultado una exploración a la mística femenina.

El álbum está compuesto por 15 temas, entre los cuales destacan 4 colaboraciones con artistas como Björk, Yves Tumor, Silvia Pérez, Estrella Morente, Carminho y Yahritza y su Esencia.

Portada del disco "LUX" de
Portada del disco "LUX" de Rosalía. (Columbia Records via AP)

Colaboración de Rosalía con Yahritza y su Esencia divide opiniones

La Perla, título de la canción donde la artista española colaboró con los mexicoamericanos, desató controversia en redes sociales.

Mientras algunos usuarios expusieron supuestas referencias a Rauw Alejandro (exprometido de Rosalía), otros hicieron un llamado a ‘perdonar’ a los integrantes de la agrupación tras dos años de funa en México.

  • “Si Rosi te puso ahí es porque eres talentosa."
  • "Me veo obligado a pedirte perdón por todo lo que dije de ti."
  • “Sus vocecitas hicieron perfecto match."
  • “Los chiquillos tienen talento, es lo que importa y la canción está increíble."
  • “La mejor canción del álbum.”
  • “Es que escuchar a Yahritza es como oír la voz de Rosalía adolescente, me explico.”
  • “Tremenda colaboración, te funaron por una opinión personal que todos podríamos tener.”
La canción desató controversia en redes, pues fans de la española consideran que es una tiradera contra su ex Rauw Alejandro TikTok: @yahritza

Cabe recordar que los hermanos Martínez (integrantes de Yahritza y su Esencia) fueron ‘cancelados’ en México a mediados de 2023 tras compartir su opinión sobre la comida mexicana y el ruido de la Ciudad de México.

En aquella ocasión, los jóvenes artistas se disculparon con el público mexicano y aseguraron que todo se trató de un malentendido; sin embargo, siguen siendo señalados hasta la actualidad.

“Lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México”, dijo Yahritza Martínez.

Los hermanos fueron bien recibidos en Monterrey. Crédito: (TikTok: @asisoytv)

Y añadió: “Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en este alarde de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso”.

La colaboración del grupo con Rosalía podría cambiar su situación gracias al impacto positivo que el tema está teniendo en redes sociales.

La Perla está disponible en todas las plataformas digitales y hasta el momento se desconoce si los artistas lanzarán un videoclip.

