Lenia Batres es captada durmiendo y repartiendo chicles durante sesión del TEPJF

Lenia Batres vuelve a la polémica: la captan durmiendo Foto: Lenia Batres Guadarrama - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que fuera captada en video aparentemente quedándose dormida y ofreciendo chicles durante la ceremonia de toma de protesta de Gilberto Bátiz García como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El hecho ocurrió durante la sesión solemne celebrada el miércoles, en la que participaron ministros, magistrados y diversos funcionarios del Poder Judicial.

En la transmisión oficial del evento, se observa a Batres con los ojos cerrados por varios segundos, la cabeza ligeramente inclinada y una expresión de cansancio, lo que muchos usuarios interpretaron como un momento de somnolencia.

Lenia Batres vuelve a la polémica: la captan durmiendo Crédito: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

En otro fragmento del mismo acto, se le ve ofreciendo un chicle al magistrado Irving Espinosa Betanzo, gesto que también fue criticado en redes sociales por considerarse una falta de seriedad durante una ceremonia institucional.

Los clips circularon ampliamente en plataformas digitales, acompañados de comentarios que cuestionaban su profesionalismo y actitud dentro del máximo tribunal del país.

Desde su llegada a la SCJN, Lenia Batres ha sido una figura controvertida.

Gilberto Bátiz García como nuevo presidente del Tribunal Electoral. (Crédito: SCJN)

Su nombramiento generó debate por su cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación y por no contar con una trayectoria judicial destacada antes de ocupar el cargo de ministra.

La ministra tiene bajo su responsabilidad la revisión del amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por 105 millones de pesos.

Faltas de los funcionarios en horario laboral

El comportamiento de Lenia Batres no es un hecho aislado.

En los últimos meses, diversas figuras políticas han sido exhibidas en redes sociales por realizar actividades personales o de ocio durante su jornada oficial, lo que ha generado debate sobre la ética y el compromiso de los servidores públicos.

Entre los casos más comentados se encuentra el del senador morenista, Adán Augusto López, quien fue captado viendo un partido de fútbol en su dispositivo móvil durante una sesión formal.

La Sonora Dinamita tiene programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026. (Crédito: Instagram/@sergiomayerb)

También se viralizó el video del diputado, Cuauhtémoc Blanco, jugando pádel mientras en la Cámara de Diputados se realizaba una votación importante, lo que provocó duras críticas hacia su falta de atención a las responsabilidades políticas.

Otro episodio polémico ocurrió cuando el entonces diputado Sergio Mayer celebró el 70 aniversario de la Sonora Santanera dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En el evento participaron numerosos legisladores que fueron captados bailando y cantando, mientras que Veracruz pasaba por una de las crisis sanitarias más grandes en su historia, lo que desató indignación.

Estos casos, sumados al de Lenia Batres, han alimentado el debate sobre la conducta de los funcionarios públicos en horario laboral y la manera en que el comportamiento individual puede afectar la percepción ciudadana sobre las instituciones.