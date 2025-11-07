México

Itatí Cantoral recuerda su relación con Alexis Ayala y niega haber sido víctima de violencia

La actriz sorprendió al hablar sin tapujos de su historia de amor con el villano de melodramas, asegurando que siempre fue un novio respetuoso


La actriz aseguró que nunca fue víctima de violencia durante su relación con Alexis Ayala. Crédito: Televisa - Cuartoscuro

Alexis Ayala causó polémica durante su estancia en La Casa de los Famosos México. Mientras permanecía aislado, fue acusado de violencia por una de sus ex parejas, acusación que negó rotundamente al salir del reality de Televisa.

Pese a que el tema parecía estar cerrado, la reciente aparición de Itatí Cantoral en la conferencia de prensa de la obra Mentiras, el musical, volvió a revivir la polémica.

Frente a distintos medios, abordó abiertamente su pasado sentimental con el ‘villano de melodramas’, con quien mantuvo una relación en los años noventa y estuvo a punto de casarse.


Itatí Cantoral defiende la integridad de Alexis Ayala y niega haber sufrido maltrato durante su relación. Foto: Las Estrellas

De acuerdo con Cantoral, su experiencia junto a Ayala fue positiva y siempre se sintió respetada durante el noviazgo, deslindándose completamente de las recientes controversias que han rodeado al actor.

Así recuerda Itatí Cantoral su relación con Alexis Ayala

En medio de la conversación sobre su nuevo proyecto teatral, se le preguntó a la intérprete de melodramas por su historia de amor con David Alexis Ayala Padró, quien actualmente está casado con la actriz Cinthia Aparicio.

La diferencia de edad de diez años entre ambos nunca fue un obstáculo, pues Cantoral recordó que su expareja le propuso matrimonio y que incluso llegó a tener listo su vestido de novia.

“Siempre convivo con mis padres. Me pidió matrimonio rapidísimo, estuve comprometida, tuve mi vestido de novia, y no se dio. Fue un hombre muy bonito, muy respetuoso”, afirmó.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Por otra parte, al ser consultada sobre las recientes acusaciones de violencia física y psicológica que la actriz Paty Díaz hizo contra Alexis Ayala por hechos ocurridos en los años 2000, Cantoral fue enfática al defender la integridad de su expareja.

“Realmente Alexis me llevaba nueve años, de todas formas es, a lo mejor, una diferencia de edad grande, pero fue muy respetuoso, fue un gran novio”, recordó.

Y agregó: “No sufrí maltrato, o sea, no sufrí violencia. No sufrí más que una desilusión amorosa. Creo que fue, sí, mi primera desilusión amorosa fue Alexis Ayala, pero fueron cosas de pareja, no congeniamos”.


Itatí Cantoral afirma que su desilusión amorosa con Alexis Ayala se debió a diferencias de pareja y no a violencia. Foto: Las Estrellas

Itatí Cantoral no tiene problemas con la diferencia de edad en las relaciones

En medio de los recuerdos, Cantoral fue cuestionada sobre si permitiría que su hija, María Itatí Cruz Cantoral, tuviera una relación con alguien mayor.

A lo que respondió que aceptaría la relación si viera que el joven la respeta, la quiere y sigue las normas familiares: “Si mi hija, que tiene diecisiete años, llegara con alguien de veinticuatro años y fuera buena gente, por supuesto que lo aceptaría, la verdad. Evidentemente hay que cuidar a nuestros adolescentes”, expresó.

