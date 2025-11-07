México

Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025: el Zócalo se llenará de arte, música y lenguas originarias

La CDMX celebrará la diversidad lingüística y cultural del país con música, danza y participación comunitaria

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, presentó oficialmente la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025, que llevará por nombre “Yaloltlajtoli: Voces vivas”, una palabra náhuatl que significa “corazón y palabra”.

El evento se realizará el sábado 22 de noviembre en el Zócalo capitalino, con entrada libre para todo el público.

Una celebración para visibilizar la riqueza cultural de México

Durante la presentación en la mañanera del pueblo, hoy viernes, Curiel destacó que este encuentro busca reconocer y visibilizar las expresiones culturales, artísticas y lingüísticas de las comunidades originarias y rurales del país, además de fortalecer los lazos de cooperación entre instituciones culturales y proyectos sociales.

Por su parte, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), señaló que la celebración será “un día de fiesta” que reafirma el compromiso de visibilizar la riqueza de las lenguas y tradiciones indígenas.

“Estamos colaborando con la Secretaría de Cultura; es un día de fiesta, estamos anunciando esta celebración que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México”, expresó.

La Orquesta Monumental de Pilares, protagonista del evento

El evento contará con la participación de 350 niñas y niños integrantes de la Orquesta Monumental de Pilares CDMX, uno de los proyectos comunitarios más grandes del mundo, según informó Javier Hidalgo, director general del programa Pilares.

os jóvenes músicos presentarán un repertorio especial que combina instrumentos tradicionales con arreglos sinfónicos contemporáneos, reflejando el espíritu comunitario de la capital.

Lenguas vivas: la niñez y la tradición se unen en el Zócalo

La Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 también reunirá a niñas y niños invitados de Puebla, Guanajuato, Oaxaca y otras entidades del país, quienes compartirán su lengua materna, principalmente el náhuatl, mediante cantos, poemas y narraciones.

Durante la presentación, varios de ellos interpretaron canciones en su idioma originario, simbolizando la vitalidad y resistencia cultural de las comunidades indígenas.

Un espacio para la diversidad, el arte y la inclusión

Con actividades artísticas, talleres, exposiciones y conciertos, la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2025 se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del año, reafirmando el papel de la Ciudad de México como un espacio de encuentro, inclusión y diversidad.

