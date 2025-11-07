Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

El detenido quedó a disposición de agentes de la FGE Puebla y la SSPC federal | Fiscalía General del Estado de Puebla

Enrique “N”, apodado como “El Carretas” y considerado uno de los principales generadores de violencia en Puebla y Tlaxcala, fue detenido durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con autoridades federales, el detenido es señalado como líder de una banda dedicada a la extracción ilegal de gas LP —conocida como “huachigas”— y al robo de transporte de carga en la región centro del país.

La captura se logró tras varios meses de investigación e inteligencia interinstitucional, los cuales permitieron identificar al presunto jefe criminal y ubicarlo en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala. Su estructura, informaron fuentes de seguridad, mantenía el control de ductos y rutas de traslado de gas robado, además de dedicarse al asalto de camiones de carga y al cobro de piso en municipios estratégicos.

Entre las zonas donde operaba la organización destacan San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Españita y Benito Juárez, así como comunidades cercanas a los límites con Tlaxcala. De acuerdo con la FGE, las células bajo el mando de “El Carretas” empleaban convoyes armados para escoltar pipas con combustible extraído de manera ilícita y garantizar su venta en el mercado negro.

La banda liderada por "El Carretas" operaba en zonas limítrofes como San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan | Cuartoscuro

Operación y antecedentes del grupo

Autoridades estatales confirmaron que la banda encabezada por “El Carretas” era una de las principales responsables de los robos violentos en el tramo Río Frío–San Martín Texmelucan, corredor carretero con alto índice de asaltos a transportistas. También se le atribuyen diversos actos de extorsión contra empresarios locales y choferes de carga.

La SSPC detalló que el presunto delincuente era considerado objetivo prioritario tanto para el gobierno federal como para el estatal, debido a su participación en actividades de extracción y comercialización ilegal de gas LP, un delito que genera pérdidas millonarias y riesgos constantes para la población por el uso de ductos clandestinos.

Enfrentamiento previo con el Ejército

Días antes de su detención, el 1 de noviembre, se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la organización y elementos del Ejército Mexicano en el municipio de San Matías Tlalancaleca. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado que escoltaba una pipa con “huachigas” se topó con personal militar, lo que derivó en un intercambio de disparos.

La banda de huachicol de gas LP liderada por "El Carretas" se enfrentó a elementos del Ejército Mexicano el pasado 1 de noviembre de 2025 | X / @Gob_Puebla

En el operativo fueron asegurados tres hombres que, al ser interrogados, dijeron pertenecer al grupo de “El Carretas”. Información derivada de esa captura habría permitido ubicar al líder, quien fue detenido días después y puesto a disposición del Ministerio Público.