Prevén derrama económica de más de 200 mil millones de pesos en El Buen Fin 2025 y nueva app oficial

Incorporará una ‘app’ oficial que permitirá localizar comercios, consultar promociones verificadas y fomentar el consumo local bajo el lema “Local, formal y conectado”

Incorporará una 'app' oficial que permitirá localizar comercios, consultar promociones verificadas y fomentar el consumo local bajo el lema "Local, formal y conectado"

El Buen Fin 2025 celebrará su 15ª edición del 13 al 17 de noviembre, consolidándose como la fiesta comercial más importante y esperada por las familias mexicanas. Este año, se prevé una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos y la participación de más de 200 mil negocios formales en todo el país.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Octavio de la Torre, destacó que se espera un crecimiento del 15.7 por ciento respecto a 2024, impulsado por el consumo interno, la formalidad y la innovación tecnológica que acompañará a esta edición.

“El Buen Fin nació desde el comercio, con el objetivo de que el dinero se quede en nuestras colonias, entre nuestra gente. Ese es el espíritu que dio vida a esta iniciativa”, señaló De la Torre en la mañanera del pueblo, hoy jueves 6 de noviembre.

Impulso al consumo local y registro de negocios

El evento invita a dueñas y dueños de negocios, empresarios, productores, médicos, prestadores de servicios y experiencias turísticas a sumarse a esta celebración nacional.

El registro de los negocios se realiza a través del sitio oficial de la Concanaco Servytur, donde las promociones serán verificadas y visibles para los consumidores, fortaleciendo la confianza y la transparencia en las ofertas.

Participar en El Buen Fin representa una oportunidad para impulsar las ventas, atraer nuevos clientes y fortalecer el comercio local, bajo la premisa de que “cuando compras donde vives, inviertes en tu comunidad”.

Nueva app “El Buen Fin 2025”

Como novedad, este año se lanzará la app oficial “El Buen Fin 2025”, disponible a partir del 13 de noviembre, que permitirá a los usuarios:

  • Ubicar comercios participantes y promociones cercanas.
  • Verificar que los establecimientos estén formalmente registrados.
  • Acceder a un mapa interactivo con filtros por categoría y opción de favoritos.

Las autoridades recomendaron a los consumidores revisar las ofertas de los negocios familiares y locales dentro de la aplicación, en línea con el lema de esta edición: “Local, formal y conectado”, que busca promover un consumo responsable y fortalecer la economía de cada comunidad.

