México

Beca Benito Juárez 2025: documentos que se necesitan para recoger la tarjeta si me registré en la convocatoria pasada

Las autoridades informaron que muy pronto comenzará la dispersión de los plásticos

Guardar
La Beca Benito Juárez comenzó
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

Con el objetivo de fomentar la permanencia y egreso de estudiantes en el nivel medio superior, el Gobierno de México ha implementado la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, destinada a alumnas y alumnos que cursan la educación media superior en escuelas públicas, tanto en modalidad escolarizada como mixta.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y le entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar y se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un apoyo monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

¿Qué documentos se necesitarán para recoger la tarjeta para la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer los documentos que tendrán que llevar las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez durante la convocatoria anterior para recoger la tarjeta Bienestar.

"Checa los documentos que necesitarás para que próximamente puedas recoger tu tarjeta“, indicó la Coordinación.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)
La Coordinación Nacional de Becas
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó qué documentos se necesitarán para recoger la tarjeta Bienestar (X@BecasBenito)

Cabe señalar que hasta el momento las autoridades no han informado cuándo será la entrega de tarjetas Bienestar, aunque se espera que en los próximos días comience. Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Benito Juárez?

El último pago del año de la Beca Benito Juárez se prevé para el mes de diciembre, de acuerdo a la programación habitual de depósitos. Cabe señalar que las autoridades del programa organizan la entrega de dichos recursos económicos siguiendo un sistema alfabético basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Además, hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecasBecas para el BienestarProgramas socialesTarjeta BienestarDocumentosmexico-noticias

Más Noticias

Localizan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, tras ser reportado como desaparecido

El expresidente municipal fue localizado con vida tras haber sido reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre

Localizan con vida al expresidente

Euro: cotización de cierre hoy 6 de noviembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula del 7 de noviembre en CDMX y Edomex

Que un vehículo pueda circular o no este viernes en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula del 7

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

Con los nominados listos, el público tiene expectativa por seguir viendo las pruebas

La Granja VIP en vivo:

Aumenta actividad del Popocatépetl: registró 51 exhalaciones este jueves 6 de noviembre 2025

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Aumenta actividad del Popocatépetl: registró
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida al expresidente

Localizan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, tras ser reportado como desaparecido

Cae operador de “Los Jordan” y tres integrantes más de Los Mayos en operativos de seguridad en Sinaloa

Semar protege tortugas marinas en Nayarit: recupera 60 mil huevos y libera 23 mil crías en distintas playas

Procesan a cinco miembros de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX

Revelan cómo asesinan y operan los cárteles que asedian Tierra Caliente de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

Avatar: Fuego y cenizas elige México para su tour global y prepara premiere exclusiva en CDMX

Lalo Salazar confirma nuevo romance y lo blinda para que no acabe como su relación con Laura Flores

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

DEPORTES

Sandra Paños y Kevin Mier,

Sandra Paños y Kevin Mier, los dos porteros de la Liga Mx nominados al once ideal del premio The Best 2025

Parte médico del América: quiénes vuelven y quiénes siguen en duda frente al Toluca

FIFA nomina a Javier Aguirre al premio ‘The Best’ como mejor técnico del mundo

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Checo Pérez acelera su regreso a la Fórmula 1 y correrá con Ferrari