Beca Benito Juárez 2025: documentos que se necesitan para recoger la tarjeta si me registré en la convocatoria pasada

La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

Con el objetivo de fomentar la permanencia y egreso de estudiantes en el nivel medio superior, el Gobierno de México ha implementado la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, destinada a alumnas y alumnos que cursan la educación media superior en escuelas públicas, tanto en modalidad escolarizada como mixta.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y le entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional. El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar y se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un apoyo monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

¿Qué documentos se necesitarán para recoger la tarjeta para la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer los documentos que tendrán que llevar las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez durante la convocatoria anterior para recoger la tarjeta Bienestar.

"Checa los documentos que necesitarás para que próximamente puedas recoger tu tarjeta“, indicó la Coordinación.

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó qué documentos se necesitarán para recoger la tarjeta Bienestar (X@BecasBenito)

Cabe señalar que hasta el momento las autoridades no han informado cuándo será la entrega de tarjetas Bienestar, aunque se espera que en los próximos días comience. Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Benito Juárez?

El último pago del año de la Beca Benito Juárez se prevé para el mes de diciembre, de acuerdo a la programación habitual de depósitos. Cabe señalar que las autoridades del programa organizan la entrega de dichos recursos económicos siguiendo un sistema alfabético basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Además, hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.

Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.