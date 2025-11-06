México

“Basta de violencia”: Sofía Castro arremete contra Nawat tras controversia con Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La hija de ‘La Gaviota’ lanzó una amplia reflexión sobre el tema

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, se sumó a las voces que han salido en defensa de Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, luego del escándalo por los insultos y el trato que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil.

A través de un contundente mensaje en redes sociales, la actriz expresó su indignación y apoyo incondicional a la representante mexicana, quien ha sido respaldada por diversas figuras del medio.

“Con todo, Fátima, nuestra reina y próximamente del universo”

En sus historias de Instagram, Sofía Castro publicó una imagen de Fátima Bosch con la banda de México, acompañada del mensaje:“Con todo Fátima, nuestra reina y próximamente del universo”.

El director de Miss Universo
El director de Miss Universo Tailandia aseguró que nunca llamó “tonta” a Fátima Bosch y difundió mensajes donde señala que ha sido víctima de calumnias. (Instagram)

Más adelante, la hija de la exprimera dama lanzó un fuerte posicionamiento sobre lo ocurrido durante el certamen:

Cómo es posible que en un concurso que se proclama de empoderamiento femenino, de dignidad, de respeto, tengan a alguien como Nawat que actúa con insultos, amenazas y menosprecio hacia una mujer".

Castro cuestionó la incongruencia del discurso de Miss Grand International, que se promociona como una plataforma de empoderamiento femenino, pero cuya figura principal ha sido señalada por comportamientos machistas y humillantes.

“Fátima llegó allí con profesionalismo, ilusión y respeto. Pero en lugar de recibir respaldo fue interrumpida y fue humillada públicamente frente a compañeras. ¿Dónde queda ese empoderamiento femenino cuando una concursante es acusada de no cumplir promociones, cuando se le grita, cuando se le llama tonta?”, escribió la actriz visiblemente molesta.

“Shame on you, Nawat”: el mensaje más directo de Sofía Castro

En su mensaje, Sofía Castro también se refirió a las disculpas ofrecidas recientemente por el presidente del certamen, señalando que sus palabras no han sido suficientes ni sinceras:“Ayer pidió disculpas y sigue diciendo que no la insultó, shame on you Nawat.”

La actriz reconoció la valentía de la representante mexicana al no guardar silencio:“Fátima no se quedó callada. Con valentía levantó la voz, declaró que como mujer tiene voz, que se le debe respeto.”

Mr. Nawat se defiende y
Mr. Nawat se defiende y asegura que nunca insultó a Miss México, Fátima Bosh

Para Sofía, el incidente va mucho más allá de una discusión puntual:“Esto no es solo un incidente entre dos personas, esto es un reflejo de cómo muchas mujeres que sueñan, trabajan, que representan el cambio, siguen enfrentándose a estructuras que pretenden silenciarlas, que las usan para imagen, pero no las respetan como personas”.

En su mensaje final, lanzó un llamado directo a la reflexión: “Ando bien enojada y no es justo que permitamos estas cosas. A ninguna mujer se le falta al respeto ni se le insulta. Ya basta, ya basta de cualquier tipo de violencia”.

