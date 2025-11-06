Exigen destitución de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza. Foto: Composición fotográfica

Habitantes de El Oro, en el Estado de México, realizaron una protesta inusual este 5 de noviembre al amarrar a dos funcionarios municipales y arrojar cientos de kilos de basura en las calles para exigir la destitución de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza.

El conflicto surgió tras más de veinte días sin recolección de basura y una crisis en el suministro de agua que afecta a la cabecera municipal y a 19 localidades, de acuerdo con los habitantes.

Los hechos ocurrieron a las afueras del Palacio Municipal y en la vivienda de la alcaldesa. El titular de Servicios Públicos, José Aarón Velázquez Fuentes, y un representante de Gobernación, permanecieron amarrados durante cerca de una hora antes de firmar su renuncia. Velázquez Fuentes también fue forzado a recolectar la basura esparcida en las inmediaciones, mientras la inconformidad ciudadana escalaba por la falta de atención a los servicios públicos.

Amagan a funcionarios y tiran basura en la calle por protesta en el Estado de México: exigen destitución de alcaldesa morenista Crédito: x.com/@IsraelVive1948

Los videos y testimonios difundidos en redes sociales muestran el descontento local, focalizado en la gestión de Díaz Peñaloza. La protesta se intensificó apenas un día después de que el Cabildo solicitó formalmente al Congreso del Estado de México la destitución de la alcaldesa por acusaciones de ingobernabilidad, mal manejo de recursos y parálisis administrativa.

El síndico municipal, Ubaldo Velázquez Piedra, explicó que presentará una denuncia penal por malversación de recursos, la cual se sumará a otras cinco quejas ante la Contraloría Interna. “La administración se encuentra en un vacío de poder”, declaró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Francisco Vázquez Rodríguez, declaró que la situación podría complicarse, aunque confirmó la intervención de autoridades estatales para intentar restablecer el orden y el diálogo.

¿Quién es Juana Díaz?

Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, de 77 años, es maestra normalista y política, afiliada a Morena. Ha ocupado cargos docentes, administrativos y electorales antes de asumir la presidencia municipal de El Oro. La población la responsabiliza de la deficiente recolección de basura y la suspensión del agua potable. Las acusaciones públicas incluyen señalamientos de actos de corrupción.

Mientras se evalúa la posible destitución de la alcaldesa, el Congreso mexiquense analiza si los hechos corresponden a demandas legítimas de la sociedad o responden a intereses políticos.