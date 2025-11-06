México

Aarón Mercury muestra apoyo a Fátima Bosch, mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala en medio de la polémica

El apoyo del influencer a la modelo mexicana provocó una ola de comentarios, donde el 'bombón asesino' intervino y aludió a personalidades

Aarón Mercury apoya a Fátima
Aarón Mercury apoya a Fátima Bosch mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala. Fotos: Redes Sociales

El respaldo público del influencer mexicano Aarón Mercury a Fátima Bosch se volvió tendencia en redes sociales tras los comentarios denigrantes que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, lanzó contra la representante de México en el certamen internacional.

El ex habitante de La Casa de los Famosos México utilizó sus cuentas oficiales para manifestar su postura luego de que Bosch, conocida por su temple durante el certamen, fuera llamada “cabeza hueca” por el organizador tailandés ante otras concursantes.

La representante de México en Miss Universe 2025 confirmó que sigue en competencia pese a ser insultada Crédito: Instagram/@miss.ardor

Qué dijo Aarón Mercury sobre Fátima Bosch y lo ocurrido en Miss Universo

El incidente que desató una amplia ola de reacciones dentro y fuera del mundo del espectáculo, motivó a Mercury a grabar un mensaje de apoyo dirigido a sus veinte millones de seguidores en TikTok.

“Al poder injusto, desobediencia”, dijo al inicio de su video, y posteriormente explicó: “A la representante de México se le humilló, se le insultó y se le trató como tonta frente a sus compañeras por el director de Miss Universo Tailandia”.

Asimismo, sostuvo que “el monopolio que solían tener estas personas ya no existe”, haciendo referencia al poder concentrado en ciertos puestos dentro de organizaciones internacionales, y remarcó que la voz colectiva puede tener mayor impacto que el control institucional.

“El mundo ha cambiado, ya no es como antes que se podían sepultar talentos o carreras debido a que eran fieles a sus principios y no eran las marionetas que ellos querían”, afirmó.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Ninel Conde interviene en el video de Aarón Mercury

En su intervención, el creador de cotenido consideró que Nawat Itsaragrisil mostró un pensamiento retrógrada y lo acusó de intentar manejar la situación solo con dinero y poder. “Pensó que podía controlar todo solo con dinero y poder, pero se le olvidó que se estaba dirigiendo a una mexicana”, expresó.

Su comentario trajo consigo la inesperada participación de Ninel Conde. La cantante y actriz mexicana dejó un comentario en la publicación, donde celebró el respaldo recibido por la modelo mexicana y lanzó una crítica sutil al comparar la actitud de Nawat con la de Alexis Ayala, también exhabitante de LCDLFMX.

“Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras”, escribió en la publicación del video, aunque el comentario ya fue eliminado.

Ninel Conde sorprende al mundo
Ninel Conde sorprende al mundo del espectáculo tras someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos en Nueva York (IG)

La polémica presentada en redes sociles continúa generando respuestas y suma nuevas voces del entretenimiento nacional en torno a la defensa de la dignidad y el respeto para las figuras públicas mexicanas.

