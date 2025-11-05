México

¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Irak que se ganó a los mexicanos tras apoyar a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

La iraquí rápidamente fue adoptada por los mexicanos

(Instagram)
(Instagram)

El nombre de Hanin Al Qoreishy, representante de Irak en Miss Universo 2025, se viralizó en redes sociales después de protagonizar uno de los gestos más comentados.

Todo ocurrió tras el tenso momento en el que Nawat Itsaragrisil insultó públicamente a Fátima Bosch, Miss Universo México, durante un evento en Tailandia.

El momento en que Miss Iraq caminó junto a Fátima

Cuando la mexicana abandonó el salón visiblemente afectada, las cámaras captaron a Miss Irak caminando a su lado.

En el video, que rápidamente se hizo viral, se ve cómo Hanin acompaña a Fátima sin dudarlo, un acto que fue interpretado como una muestra de sororidad y valentía frente a una situación de tensión.

Usuarios en redes sociales, especialmente en México, inundaron las plataformas con mensajes de admiración hacia la modelo iraquí:

Los mexicanos agradecieron el gesto de la representante (IG missuniverseiraq)

“Hermana, ya eres mexicana”, “Qué bello despliegue de sororidad de Miss Irak, una valiente total”, se lee entre los comentarios.

Miss Universe Irak se posiciona a favor de Fátima Bosch

Horas después del incidente, la cuenta oficial de Miss Universe Iraq en Instagram publicó un mensaje contundente respaldando a Fátima Bosch y rechazando cualquier forma de violencia o falta de respeto.

“En Miss Universo IRAK, estamos firmemente contra cualquier forma de falta de respeto. Nos sentimos profundamente conmovidos por el reciente incidente que involucra a Miss Universo México, y queremos dejarlo claro: siempre nos pondremos de pie y caminaremos junto a quienes se enfrentan a tales desafíos".

(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

El comunicado continuó subrayando el compromiso del país con el empoderamiento femenino:

“Nuestra misión es empoderar a las mujeres y asegurar que sus voces sean escuchadas en todo el mundo. Elegimos a nuestra Miss Universo Irak porque encarna fuerza, dignidad y coraje inquebrantable. Juntos, seguiremos allanando el camino para un futuro más brillante e inclusivo.”

El mensaje concluyó con un gesto de fraternidad que conmovió a los internautas:

“🇮🇶❤️🇲🇽 De Irak a México, todo nuestro cariño y respeto. Gracias a nuestra hermosa reina @haninalqoreishy por mostrar al mundo quiénes somos realmente — la primera reina que camina lado a lado con @fatimaboschfdz sin dejar lugar a la falta de respeto".

“Soy mexicana ahora”: la historia que compartió con Fátima Bosch

Después del incidente, Hanin Al Qoreishy y Fátima Bosch compartieron una historia conjunta en Instagram que se volvió viral por su tono amistoso y lleno de cariño entre ambas reinas.

(IG)
(IG)

En el clip se observa a Hanin señalando “Ya soy mexicana ahora”. A lo que Fátima destacó: “Ella es mexicana ahora, si antes no lo era, ahora mi país la ama”.

¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Universo Irak 2025?

Hanin Al Qoreishy nació en Irak y creció en Estados Unidos. A los 14 años comenzó a trabajar, y a los 18 ya era gerente financiera. A los 23 fundó su propia empresa: Legacy Insurance Advisors, una firma independiente que marcó su ascenso profesional.

Más allá del éxito laboral, Hanin también es fundadora de la Uplifted Hearts Foundation, una organización dedicada a apoyar a niños huérfanos y desplazados. Su vida, sin embargo, está marcada por una búsqueda más profunda: el equilibrio espiritual.

(IG)
(IG)

La modelo y empresaria se describe como “una mujer forjada en el silencio y moldeada por la fe”. Estudia conciencia, energía kundalini y amor divino, y considera que la feminidad y el poder “no son opuestos, sino gemelos”.

Su objetivo, ha dicho, es reescribir la narrativa de lo que significa ser una mujer iraquí, no como víctima de la guerra, sino como creadora de un legado.

“No llevo a Irak como una herida, sino como una corona”, ha declarado.

Con su gesto hacia Fátima Bosch, Hanin demostró que su mensaje no es solo un discurso: es una forma de vida que conquistó a todo México.

