Pastel de coco en taza; en solo pocos minutos puedes preparar este sencillo postre

El auge de las recetas rápidas impulsa nuevas variantes de postres tradicionales en el ámbito doméstico. Preparar un pastel de coco en microondas destaca entre las alternativas prácticas y accesibles para quienes disponen de poco tiempo.
Este método permite obtener un pastel de coco húmedo y esponjoso, elaborado en taza, en menos de diez minutos. La popularidad de las recetas tipo “mug cake” creció en América Latina y Europa ante la demanda de opciones sencillas para satisfacer antojos sin requerir hornos convencionales o ingredientes difíciles de encontrar.
La preparación del pastel de coco en microondas responde a la tendencia de reducir tiempos en la cocina
Estos postres suelen emplear ingredientes básicos de fácil adquisición, además de una cocción eficiente y controlada. Se recomienda el uso de leche y coco rallado para lograr una textura agradable y mantener las características esenciales del postre típico.
Ingredientes
- 4 cucharadas de harina de trigo (aproximadamente 30 g)
- 2 cucharadas de azúcar (aproximadamente 25 g)
- 3 cucharadas de coco rallado sin azúcar (aproximadamente 18 g)
- 1 huevo mediano
- 3 cucharadas de leche (aproximadamente 45 ml)
- 2 cucharadas de aceite vegetal neutro (aproximadamente 20 ml)
- 1/4 de cucharadita de polvo para hornear (aproximadamente 1 g)
- 1 pizca de sal
- 1/2 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Pasos de elaboración
- En una taza grande apta para microondas, mezclar bien el huevo y el azúcar con un tenedor hasta incorporar completamente.
- Añadir la leche, el aceite y el extracto de vainilla. Batir de nuevo hasta que la mezcla quede homogénea.
- Agregar la harina tamizada, el coco rallado, el polvo para hornear y la pizca de sal. Integrar todos los ingredientes sin que queden grumos.
- Limpiar los bordes de la taza y asegurar que la mezcla ocupe solo la mitad de la capacidad, para evitar derrames durante la cocción.
- Cocinar la taza en el microondas a máxima potencia durante un minuto y medio. Revisar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo; si sale limpio, el pastel está listo. Si es necesario, calentar en intervalos de 15 segundos.
- Dejar enfriar dos minutos y consumir tibio; se puede acompañar con más coco rallado o chocolate fundido.
El coco aporta fibra y grasas vegetales. Esta versión representa una alternativa rápida dentro de los postres individuales caseros y se alinea con la tendencia de uso del microondas en preparaciones dulces domésticas.
Consejos para mug cake de coco
- Controlar la potencia y tiempo: Cada microondas puede diferir en potencia. Comenzar con un minuto y medio, revisar el punto de cocción e incrementar en intervalos de 10 a 15 segundos hasta que la superficie quede firme y un palillo salga limpio.
- No exceder el batido del huevo: Basta mezclar hasta incorporar; batir en exceso puede endurecer la miga.
- Añadir un poco más de leche si la mezcla queda seca: La humedad del coco puede variar; si notas la mezcla demasiado espesa, una cucharadita extra de leche ayuda a lograr un pastel esponjoso.
- Esperar antes de consumir: Tras el microondas, dejar enfriar la taza dos minutos. Así se asienta la miga y mejora la textura.
- No abrir la puerta del microondas a mitad de cocción: Una interrupción afecta la cocción regular y puede producir pastel con áreas crudas.
- Personalizar el topping: Espolvorear coco rallado extra, frutas frescas o un poco de chocolate negro picado cuando el pastel aún está caliente aporta contraste de sabor y presentación.