México

Pastel de coco en taza; en solo pocos minutos puedes preparar este sencillo postre

Este delicioso postre puede estar listo en 10 minutos con ayuda del microondas

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las recetas rápidas impulsa nuevas variantes de postres tradicionales en el ámbito doméstico. Preparar un pastel de coco en microondas destaca entre las alternativas prácticas y accesibles para quienes disponen de poco tiempo.

Este método permite obtener un pastel de coco húmedo y esponjoso, elaborado en taza, en menos de diez minutos. La popularidad de las recetas tipo “mug cake” creció en América Latina y Europa ante la demanda de opciones sencillas para satisfacer antojos sin requerir hornos convencionales o ingredientes difíciles de encontrar.

La preparación del pastel de coco en microondas responde a la tendencia de reducir tiempos en la cocina

Estos postres suelen emplear ingredientes básicos de fácil adquisición, además de una cocción eficiente y controlada. Se recomienda el uso de leche y coco rallado para lograr una textura agradable y mantener las características esenciales del postre típico.

Ingredientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4 cucharadas de harina de trigo (aproximadamente 30 g)
  • 2 cucharadas de azúcar (aproximadamente 25 g)
  • 3 cucharadas de coco rallado sin azúcar (aproximadamente 18 g)
  • 1 huevo mediano
  • 3 cucharadas de leche (aproximadamente 45 ml)
  • 2 cucharadas de aceite vegetal neutro (aproximadamente 20 ml)
  • 1/4 de cucharadita de polvo para hornear (aproximadamente 1 g)
  • 1 pizca de sal
  • 1/2 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Pasos de elaboración

  1. En una taza grande apta para microondas, mezclar bien el huevo y el azúcar con un tenedor hasta incorporar completamente.
  2. Añadir la leche, el aceite y el extracto de vainilla. Batir de nuevo hasta que la mezcla quede homogénea.
  3. Agregar la harina tamizada, el coco rallado, el polvo para hornear y la pizca de sal. Integrar todos los ingredientes sin que queden grumos.
  4. Limpiar los bordes de la taza y asegurar que la mezcla ocupe solo la mitad de la capacidad, para evitar derrames durante la cocción.
  5. Cocinar la taza en el microondas a máxima potencia durante un minuto y medio. Revisar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo; si sale limpio, el pastel está listo. Si es necesario, calentar en intervalos de 15 segundos.
  6. Dejar enfriar dos minutos y consumir tibio; se puede acompañar con más coco rallado o chocolate fundido.

El coco aporta fibra y grasas vegetales. Esta versión representa una alternativa rápida dentro de los postres individuales caseros y se alinea con la tendencia de uso del microondas en preparaciones dulces domésticas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para mug cake de coco

  • Controlar la potencia y tiempo: Cada microondas puede diferir en potencia. Comenzar con un minuto y medio, revisar el punto de cocción e incrementar en intervalos de 10 a 15 segundos hasta que la superficie quede firme y un palillo salga limpio.
  • No exceder el batido del huevo: Basta mezclar hasta incorporar; batir en exceso puede endurecer la miga.
  • Añadir un poco más de leche si la mezcla queda seca: La humedad del coco puede variar; si notas la mezcla demasiado espesa, una cucharadita extra de leche ayuda a lograr un pastel esponjoso.
  • Esperar antes de consumir: Tras el microondas, dejar enfriar la taza dos minutos. Así se asienta la miga y mejora la textura.
  • No abrir la puerta del microondas a mitad de cocción: Una interrupción afecta la cocción regular y puede producir pastel con áreas crudas.
  • Personalizar el topping: Espolvorear coco rallado extra, frutas frescas o un poco de chocolate negro picado cuando el pastel aún está caliente aporta contraste de sabor y presentación.

Temas Relacionados

Pastel cocomug cakemexico-noticias

Más Noticias

Detienen al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum

Los hechos desencadenaron una ola de indignación a nivel nacional

Detienen al hombre que acosó

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

En el material audiovisual aparecen las letras CJNG

La Operativa Barredora se adjudica

Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

La expareja fue captada junta en un exclusivo concierto de Shakira, lo que desató comentarios en redes sociales

Tras fotografía junto a Geraldine

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 4 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris: ganadores y

Autoridades detienen a tres policías por abuso sexual en Morelos, hay uno más prófugo

El secretario de Seguridad del estado dio a conocer la detención de los elementos presuntamente involucrados en los hechos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Operativa Barredora se adjudica

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

Sentencian a Edgar Hernández Dañu, exdiputado del PT por narcomenudeo en Hidalgo

Detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG con armas y drogas en Chiapas

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

ENTRETENIMIENTO

Tras fotografía junto a Geraldine

Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

Casa de Julián Figueroa en Veracruz se incendia en pleno conflicto legal por su herencia

Lupita Jones aplaude la reacción de Fátima Bosch ante insultos de Nawat Itsaragrisil

Los 10 podcasts más populares de Spotify México en este inicio de semana

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

DEPORTES

Este sería el campeón mexicano

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”