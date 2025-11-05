Omahi arremete contra Rey Grupero, lo compara con trabajador de la Central de Abasto

El influencer remarcó que le sorprendió la contratación del juez para el programa debido a su manera de dirigirse a los demás. (La Granja VIP)

Las tensiones entre exintegrantes de La Granja VIP tomaron fuerza luego de la confrontación pública entre Omahi y Rey Grupero. El influencer cuestionó abiertamente el comportamiento del juez, generando un nuevo episodio de polémica en el reality.

La discusión se originó tras la reciente eliminación de Omahi del programa, cuando coincidieron en el foro de la granja y protagonizaron un cruce de palabras. Durante la gala del martes 4 de noviembre, Rey Grupero criticó el comportamiento del creador de contenido. “No me causa nada de gracia ver un hombre tan joven que sea tan perezoso. Una oportunidad de oro que te dio La Granja VIP y, y muchos artistas, muchas celebridades que querían estar en ese proyecto. Y tú sales dormido o si no rascándote la coliflor. De verdad, a mí me pareces un ‘nadaqueveriento’ que no tienes nada que hacer aquí y qué bueno que ya estás aquí afuera”, aseguró.

Rey Grupero protagonizó una discusión con el creador de contenido durante la transmisión en vivo. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

“Al final de cuentas, tus treinta millones no dieron resultado. No tienes nada, nadie te conocía y en este lugar te dieron a conocer. Qué malagradecido te viste cuando quisiste decir que tienes muchas marcas y que tienes mejores cosas que hacer. Qué bueno que estás aquí y el público te está esperando con los brazos abiertos”, declaró visiblemente molesto.

Al día siguiente, Omahi fue cuestionado en el programa Al Extremo sobre el altercado, donde ofreció su versión de los hechos y lanzó fuertes declaraciones.

“Creo que no es una persona que debieron contratar aquí. Se me hace una falta de respeto tratar así a alguien que viene saliendo de una experiencia que es difícil de por sí. No me conoce”, expuso el influencer durante la transmisión, en referencia al accionar de Rey Grupero tanto dentro como fuera del reality. Omahi remarcó que le sorprendió la contratación del crítico para el programa debido a su manera de dirigirse a los demás.

Al detallar su percepción de la dinámica social alrededor de Rey Grupero, Omahi agregó: “Supuestamente se lleva mucho con Sergio y que es su amigo, y Sergio se lleva muy bien conmigo, entonces como que...”, dejando ver la sorpresa por la actitud del youtuber pese a compartir amistades en común.

El juez criticó el comportamiento de Omahi dentro del reality show. (TV Azteca)

A lo largo de la entrevista, el creador de contenido reiteró su malestar ante la actitud del cantante, cuestionando directamente su comportamiento en televisión. “Siento que quería buscar polémica, quería atacar por atacar. Sinceramente, a ese tipo de personas yo las ignoro”, sentenció Omahi, cuyas frases se sumaron al debate generado entre seguidores del show.

En una de sus declaraciones más directas, el influencer sostuvo: “Yo creo que debería trabajar mejor en la central de abastos porque el vocabulario que usa es más de allá, pues”, subrayando la inconformidad por la forma en que fue tratado.