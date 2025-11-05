México

Omahi arremete contra Rey Grupero, lo compara con trabajador de la Central de Abasto

El influencer remarcó que le sorprendió la contratación del juez para el programa debido a su manera de dirigirse a los demás

Guardar
El influencer remarcó que le
El influencer remarcó que le sorprendió la contratación del juez para el programa debido a su manera de dirigirse a los demás. (La Granja VIP)

Las tensiones entre exintegrantes de La Granja VIP tomaron fuerza luego de la confrontación pública entre Omahi y Rey Grupero. El influencer cuestionó abiertamente el comportamiento del juez, generando un nuevo episodio de polémica en el reality.

La discusión se originó tras la reciente eliminación de Omahi del programa, cuando coincidieron en el foro de la granja y protagonizaron un cruce de palabras. Durante la gala del martes 4 de noviembre, Rey Grupero criticó el comportamiento del creador de contenido. “No me causa nada de gracia ver un hombre tan joven que sea tan perezoso. Una oportunidad de oro que te dio La Granja VIP y, y muchos artistas, muchas celebridades que querían estar en ese proyecto. Y tú sales dormido o si no rascándote la coliflor. De verdad, a mí me pareces un ‘nadaqueveriento’ que no tienes nada que hacer aquí y qué bueno que ya estás aquí afuera”, aseguró.

Rey Grupero protagonizó una discusión
Rey Grupero protagonizó una discusión con el creador de contenido durante la transmisión en vivo. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

“Al final de cuentas, tus treinta millones no dieron resultado. No tienes nada, nadie te conocía y en este lugar te dieron a conocer. Qué malagradecido te viste cuando quisiste decir que tienes muchas marcas y que tienes mejores cosas que hacer. Qué bueno que estás aquí y el público te está esperando con los brazos abiertos”, declaró visiblemente molesto.

Al día siguiente, Omahi fue cuestionado en el programa Al Extremo sobre el altercado, donde ofreció su versión de los hechos y lanzó fuertes declaraciones.

Creo que no es una persona que debieron contratar aquí. Se me hace una falta de respeto tratar así a alguien que viene saliendo de una experiencia que es difícil de por sí. No me conoce”, expuso el influencer durante la transmisión, en referencia al accionar de Rey Grupero tanto dentro como fuera del reality. Omahi remarcó que le sorprendió la contratación del crítico para el programa debido a su manera de dirigirse a los demás.

Al detallar su percepción de la dinámica social alrededor de Rey Grupero, Omahi agregó: “Supuestamente se lleva mucho con Sergio y que es su amigo, y Sergio se lleva muy bien conmigo, entonces como que...”, dejando ver la sorpresa por la actitud del youtuber pese a compartir amistades en común.

El juez criticó el comportamiento
El juez criticó el comportamiento de Omahi dentro del reality show. (TV Azteca)

A lo largo de la entrevista, el creador de contenido reiteró su malestar ante la actitud del cantante, cuestionando directamente su comportamiento en televisión. “Siento que quería buscar polémica, quería atacar por atacar. Sinceramente, a ese tipo de personas yo las ignoro”, sentenció Omahi, cuyas frases se sumaron al debate generado entre seguidores del show.

En una de sus declaraciones más directas, el influencer sostuvo: “Yo creo que debería trabajar mejor en la central de abastos porque el vocabulario que usa es más de allá, pues”, subrayando la inconformidad por la forma en que fue tratado.

Temas Relacionados

Rey GruperoOmahiLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Secretaría de las Mujeres repudia acoso contra Claudia Sheinbaum

El pronunciamiento fue firmado por titulares de institutos estatales de la mujer y presidentas de las comisiones de igualdad de género en el Congreso

Secretaría de las Mujeres repudia

Quiénes son los hermanos Álvarez Ayala y por qué su red criminal conecta al CJNG con el crimen de Carlos Manzo

La historia del clan Álvarez Ayala ilustraría la narcopolítica regional en Michoacán

Quiénes son los hermanos Álvarez

Este es el mejor remedio casero para expulsar flemas y aliviar la tos

Soluciones sencillas y accesibles pueden marcar la diferencia en el bienestar durante los meses más fríos

Este es el mejor remedio

Internautas critican a Ángela Aguilar por revelar de su show teatral supuestamente similar al de Cazzu

La cantante también compartió detalles del último ensayo antes de iniciar su gira

Internautas critican a Ángela Aguilar

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los hermanos Álvarez

Quiénes son los hermanos Álvarez Ayala y por qué su red criminal conecta al CJNG con el crimen de Carlos Manzo

Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas y pide refuerzo de seguridad en el municipio

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

Sentencian a Edgar Hernández Dañu, exdiputado del PT por narcomenudeo en Hidalgo

Detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG con armas y drogas en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Internautas critican a Ángela Aguilar

Internautas critican a Ángela Aguilar por revelar de su show teatral supuestamente similar al de Cazzu

Alicia Machado rompe en llanto al mostrar su apoyo a Fátima Bosch

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil y anuncia acciones legales tras polémica con Fátima Bosch

El Patrón pierde El Duelo ante Teo y se convierte en el segundo nominado en La Granja VIP

Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

DEPORTES

Este sería el campeón mexicano

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”