Morena condena acoso que sufrió Claudia Sheinbaum y reconoce su “serenidad y firmeza”

El partido Morena denuncia que el acoso sexual refleja una cultura machista que debe erradicarse con educación, justicia y compromiso institucional. (Facebook Claudia Sheinbaum)

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena expresó una postura de indignación y repudio ante el acoso sexual dirigido contra la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto público en el Zócalo capitalino. La organización política calificó el hecho como una agresión no solo contra quien encabeza el Poder Ejecutivo, sino contra todas las mujeres mexicanas, quienes enfrentan hostigamiento y violencia cotidianamente.

Morena respaldó con fuerza la propuesta de Claudia Sheinbaum para impulsar cambios legislativos a nivel estatal. En su comunicado, compartido la mañana de este 5 de noviembre, el partido afirma: “El acoso sexual es violencia, y en la Ciudad de México es un delito. Así debe ser en todo el país.”

De acuerdo con Morena, este episodio no representa un caso aislado, sino el reflejo de una cultura machista persistente que “debe erradicarse con justicia, educación y compromiso institucional”. La declaración insiste en que combatir estos comportamientos implica transformar las estructuras sociales y legales que perpetúan y normalizan la violencia.

Morena destaca el liderazgo sereno y firme de Claudia Sheinbaum, quien respondió al acoso con justicia e inteligencia, sin odio. REUTERS/Henry Romero/File Photo

En el comunicado se destacó una cita de la presidenta Sheinbaum: “Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal.” Esta frase subraya la exigencia de Morena de que se respete la integridad de cada mujer y enfatiza que la protección de cualquier lideresa política es también la protección de los derechos de todas.

El partido aprovechó su pronunciamiento para denunciar que algunos medios y miembros de la oposición han intentado trivializar o explotar políticamente el incidente. Señalan que, según su perspectiva, utilizar imágenes de la agresión con fines de ataque o burla hacia la presidenta no es ejercicio de libertad de prensa, sino que constituye una forma de violencia mediática y política de género.

Morena fue enfático al calificar estos actos como una muestra de “profundo desprecio” hacia las mujeres que asumen responsabilidades políticas. El partido insistió en la necesidad de identificar la revictimización y las agresiones tanto en las esferas públicas como en los discursos de algunos actores políticos.

Morena critica a medios y opositores por trivializar el acoso sexual y advierte sobre la violencia mediática y política de género. (Redes sociales)

En el texto compartido por Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, se pone de relieve que “defender hoy a la Presidenta de México es defender el derecho de todas las mujeres a vivir sin miedo”.

El respaldo institucional a Claudia Sheinbaum fue destacado por Morena al señalar que su liderazgo se caracteriza por la serenidad y la firmeza, y que su respuesta ante el acoso fue de justicia e inteligencia, sin recurrir al odio. El partido considera estas características un ejemplo de autoridad moral y liderazgo ético.

Finaliza el comunicado con un mensaje de militancia y continuidad, asegurando que en la llamada Cuarta Transformación “no retrocederemos ante el machismo ni permitiremos que la misoginia se normalice en la vida pública”. Así, Morena reiteró su respaldo absoluto a la presidenta y a todas las mujeres, concluyendo: “Nunca más un México sin nosotras”