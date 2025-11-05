¿Metro CDMX y Metrobús aumentarán su tarifa? Esto dijo Semovi sobre el costo del transporte público

Semovi descarta aumento a la tarifa del Metro CDMX (X/@GCalderon_Metro)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) autorizó el aumento a la tarifa del transporte público, las autoridades informaron a la población el ajuste al precio de los traslados que ofrecen las unidades concesionadas y demás unidades como vagonetas y autobuses de ruta.

El ajuste es de un peso con 50 centavos ($1.50), la Semovi justificó la medida tras un análisis que consideró factores financieros, técnicos y sociales, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio. El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó en conferencia de prensa que la actualización del costo del pasaje responde principalmente a la presión inflacionaria, el aumento en los precios de los combustibles y la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Sin embargo, este aumentó preocupó a la población, ya que el ajuste afectó a los bolsillos de los ciudadanos y temieron por el aumento de otros servicios como el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) o del Metrobús. Ante estas inquietudes, las autoridades aclararon la situación.

¿El Metro CDMX y Metrobús aumentarán su tarifa?

El Metrobús no aumentará su tarifa (X/ @MetrobusCDMX)

De acuerdo con la Semovi, las tarifas del Metro CDMX y del Metrobús no tendrán cambios, los ajustes al costo del transporte público únicamente aplicará para rutas concesionadas. El servicio del Trolebús, STC Metro y Metrobús permanecerá sin cambios.

A través de redes sociales, la Secretaría de Movilidad compartió una imagen con la actualización de los precios de todos los servicios de transporte que hay en la capital. Destacó que la red del STC Metro permanecerá sin cambios, así que el acceso seguirá costando cinco pesos ($5.00), mientras que el Metrobús tendrá un precio de seis pesos ($6.00).

La red del Trolebús tendrá un costo entre los cuatro pesos ($4.00) y ($7.00) pesos, a excepción de la Línea 13 de Chalco que tiene un precio de 13 pesos ($13.00).

El STC Metro y Metrobús no subirán su tarifa (X/ @LaSEMOVI)

¿Cuál es la nueva tarifa del transporte público en la CDMX?

El ajuste, resultado de las mesas de trabajo entre las secretarías de Gobierno, Administración y Finanzas, y Movilidad junto a integrantes del sector transportista, modifica los costos de la siguiente manera:

Microbuses y combis cobrarán 7.50 pesos por los primeros 5 kilómetros, 8 pesos entre 5 y 12 kilómetros, y 9 pesos para recorridos superiores a 12 kilómetros. En el caso de los autobuses, la tarifa será de 8.50 pesos hasta 12 kilómetros y 9.50 pesos para distancias mayores. Los corredores tendrán un costo fijo de 9.50 pesos.