¿Hay un infiltrado en La Granja VIP? Estas son las distintas versiones de la polémica

En redes sociales circulan rumores sobre un supuesto infiltrado en La Granja VIP, cuyo principal objetivo sería crear polémica entre los granjeros con base en información del exterior.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado o desmentido las especulaciones, pero incluso algunos granjeros han externado su preocupación al respecto.

"Solo dígame ¿Es verdad que entre uno de nosotros, de todos los integrantes de la granja, existe el infiltrado?“, preguntó Fabiola Campomanes.

“Eso dicen de todos los realities y no es cierto. Eso dijeron cuando presentaron a Lolita (...) no tendría sentido, porque para el público sería un pinche manipulador, un amarrar navajas”, respondió Kim Shantal.

Y es que la producción del reality show presentó originalmente a Lolita Cortés como una integrante del panel de críticos, no fue hasta el día del estreno cuando se anunció que sería granjera.

La influencer cree, con base en su experiencia como chica reality, que no hay un infiltrado en La Granja VIP.

¿Quién es el infiltrado de La Granja VIP?

Aunque solo se trata de una teoría, varios fanáticos del reality show han señalado a algunos granjeros como el posible infiltrado de la temporada.

Los favoritos del público son: Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez.

“Yo pienso que es Sergio porque hace lo que quiere."

"Yo siento y espero que sea Eleazar o Manola."

"Me encanta Fabiola, da contenido a su manera, capaz ella es la infiltrada."

"Si yo fuera la infiltrada también les haría creer a todos que no hay infiltrado”.

“Miren la cara de Jawy cuando habla Kim ,como que se delata."

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

16 personalidades del medio artístico nacional e influencers entraron a la competencia y solo uno de ellos ganará 2 millones de pesos mexicanos.

Los participantes son:

Carolina Ross - influencer - ELIMINADA

Sandra Itzel - actriz y cantante - ELIMINADA

Omahi - influencer - ELIMINADO

Alfredo Adame - actor

Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ - influencer, chico reality y conductor

Kim Shantal - influencer

Alberto del Río - luchador profesional

César Doroteo - influencer y chico reality

Manola Díez - actriz y modelo

Enrique Mayagoitia - conductor

Liz Vega - actriz y bailarina

La Bea - comediante

Lolita Cortés - actriz

Sergio Mayer Mori - actor

Eleazar Gómez - actor

Fabiola Campomanes - actriz