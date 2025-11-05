México

¿Hay un infiltrado en La Granja VIP? Estas son las distintas versiones de la polémica

Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Eleazar Gómez son algunos de los granjeros que han sido señalados

En redes sociales circulan rumores sobre un supuesto infiltrado en La Granja VIP, cuyo principal objetivo sería crear polémica entre los granjeros con base en información del exterior.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado o desmentido las especulaciones, pero incluso algunos granjeros han externado su preocupación al respecto.

"Solo dígame ¿Es verdad que entre uno de nosotros, de todos los integrantes de la granja, existe el infiltrado?“, preguntó Fabiola Campomanes.

“Eso dicen de todos los realities y no es cierto. Eso dijeron cuando presentaron a Lolita (...) no tendría sentido, porque para el público sería un pinche manipulador, un amarrar navajas”, respondió Kim Shantal.

Y es que la producción del reality show presentó originalmente a Lolita Cortés como una integrante del panel de críticos, no fue hasta el día del estreno cuando se anunció que sería granjera.

La influencer cree, con base en su experiencia como chica reality, que no hay un infiltrado en La Granja VIP.

¿Quién es el infiltrado de La Granja VIP?

Aunque solo se trata de una teoría, varios fanáticos del reality show han señalado a algunos granjeros como el posible infiltrado de la temporada.

Los favoritos del público son: Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez.

  • “Yo pienso que es Sergio porque hace lo que quiere."
  • "Yo siento y espero que sea Eleazar o Manola."
  • "Me encanta Fabiola, da contenido a su manera, capaz ella es la infiltrada."
  • "Si yo fuera la infiltrada también les haría creer a todos que no hay infiltrado”.
  • “Miren la cara de Jawy cuando habla Kim ,como que se delata."
Eleazar Gómez se ha erigido como el gran villano de la temporada. (La Granja VIP, Facebook)

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

16 personalidades del medio artístico nacional e influencers entraron a la competencia y solo uno de ellos ganará 2 millones de pesos mexicanos.

Los participantes son:

  • Carolina Ross - influencer - ELIMINADA
  • Sandra Itzel - actriz y cantante - ELIMINADA
  • Omahi - influencer - ELIMINADO
  • Alfredo Adame - actor
  • Luis Alejandro Méndez ‘Jawy’ - influencer, chico reality y conductor
  • Kim Shantal - influencer
  • Alberto del Río - luchador profesional
  • César Doroteo - influencer y chico reality
  • Manola Díez - actriz y modelo
  • Enrique Mayagoitia - conductor
  • Liz Vega - actriz y bailarina
  • La Bea - comediante
  • Lolita Cortés - actriz
  • Sergio Mayer Mori - actor
  • Eleazar Gómez - actor
  • Fabiola Campomanes - actriz

