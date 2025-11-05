Detienen a 5 presuntos integrantes del CJNG con armas y drogas en Chiapas

Foto: SSP Chiapas

Cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos tras la realización de diversos operativos por parte de elementos de seguridad en el estado de Chiapas.

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Mapastepec, Acacoyagua y Escuintla, durante operativos coordinados a cargo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva.

Además se contó con la colaboración con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Los sujetos aprehendidos fueron identificados como José “N” y Enrique “N” —ambos apodados “El burro”—, José “N” conocido como “Tochul”, Joselin “N” alias “La colocha”, y Luis “N”, quienes tenían en su poder un arma larga tipo AK47 calibre 7.62x39 milímetros con un cargador abastecido con dieciocho cartuchos útiles, así como un arma hechiza tipo chimba calibre 22 y dos porta placas balísticas.

La intervención también incluyó el aseguramiento de tres motocicletas y treinta y dos bolsitas de naylon que contenían polvo granulado con características compatibles con el cristal.

Foto: Secretaría de Seguridad y Paz

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, los cinco detenidos manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que refuerza la línea de investigación relacionada con la delincuencia organizada en la región.

Todo lo confiscado, junto con los cinco detenidos, fue consignado ante las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la situación legal de los acusados.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo ratificó su intención de “mantener las acciones interinstitucionales para establecer estrategias de seguridad que generan un clima de paz y tranquilidad, en las distintas regiones del estado de Chiapas”.

Caen seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armas largas

(SSP Chiapas)

Estas detenciones se suman a la captura de seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas con 12 armas largas, ocurrida el pasado 19 de octubre. Entre los capturados, dos son de origen guatemalteco y el resto mexicanos.

Las aprehensiones se efectuaron en el tramo carretero Tapilula a Rayón, cerca del hotel Las Cabañitas, cuando intentaron huir en una camioneta Nissan Frontier. Los sujetos fueron identificados como Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, todos mexicanos, junto a Adolfo “N” y Junior “N”, originarios de Guatemala.

Durante el operativo, los agentes incautaron 12 armas tipo cuerno de chivo, 12 chalecos balísticos con placas, dos cascos, 220 artefactos ponchallantas, 1.839 cartuchos (de los cuales 1.640 eran calibre 7.62x39, 110 calibre 5.56x39 y 89 calibre 7.62x51), así como 63 cargadores de diferentes capacidades y materiales. También se aseguraron dos pantalones caqui, dos guerreras verde militar y un marro brechador.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, la Guardia Estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE), la SSPC federal, el Ejército y la Guardia Nacional.

Las autoridades informaron que los seis detenidos aseguraron que pertenecían al Cártel de Sinaloa, por lo que fueron puestos a disposición de la FGR junto con lo asegurado para determinar su situación jurídica.