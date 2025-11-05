Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

Es identificado como generador de violencia (FGE Guererro)

Autoridades de Guerrero anunciaron el arresto de un hombre identificado como objetivo prioritario y quien estaría ligado con el asesinato de un agente de policía, delito en el que estarían involucrados al menos otros tres sujetos.

La detención de Cristopher “N”, quien es apodado El 8, fue informada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero el 4 de noviembre. A dicho sujeto se le acusa del homicidio de un efectivo de la Policía Auxiliar Preventiva en Acapulco.

“Cristopher “N”, alias “El 8”, es considerado generador de violencia y objetivo prioritario para esta Fiscalía General del Estado", destaca el informe de las autoridades.

Suman cuatro detenidos por asesinato de policía

El uniformado, identificado como Manuel “N” fue atacado a balazos el 13 de octubre pasado en la avenida Cuauhtémoc, colonia Garita . Las averiguaciones indican que El 8 habría participado en el crimen junto con otros sujetos.

El sujeto fue puesto disposición de las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el reciente arresto suman cuatro personas detenidas que podrían estar relacionadas con la agresión contra el policía. Los otros sujetos señalados por el ataque son Jesús “N”, Kevin “N” y Aumberto “N”, quienes fueron capturados el pasado 16 de octubre.

Por el momento, El 8 fue puesto a disposición de un juez de control y enjuiciamiento para que sea determinada su situación jurídica. El arresto de Cristopher “N” fue realizado por elementos de la Fiscalía estatal, institución que estuvo en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaria de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Cae “El Cabañas”. supuesto jefe de plaza de Los Rusos

Por su parte, el 19 de octubre pasado fue detenido Antonio B. V., un sujeto apodado El Cabañas y quien fue identificado como jefe de plaza del grupo criminal denominado Los Rusos. Dicho sujeto estaría ligado con venta de droga y extorsiones a locatarios del “mercado de la Progreso”.

(X/@OHarfuch)

El Cabañas es señalado de ser el presunto autor intelectual de un ataque que dejó tres elementos de seguridad federales heridos. Fue el 18 de octubre que efectivos de la SSPC fueron agredidos en Acapulco, lo que derivó en la captura de Marcos G. C., alias Zorro, además de que fue neutralizado uno de los atacantes.

Abad B. G, Pedro Jesús Q. C. y León M. A. son otros hombres detenidos y quienes estarían ligados con el grupo Los Rusos.