Cae “El Cabañas”, jefe de plaza de Los Rusos en Acapulco y autor intelectual del ataque a policías federales en Guerrero

Elementos de SSPC, Defensa, Marina, FGR, GN, autoridades de los estados de Guerreo y Morelos, detuvieron a seis integrantes relacionados con el ataque

Por Fabián Sosa

Las autoridades detuvieron a seis
Las autoridades detuvieron a seis personas ligadas a Los Rusos. (Archivo/ X / @OHarfuch)

Fuerzas federales en coordinación con autoridades de Morelos, detuvieron en Cuernavaca a Antonio Bautista Vargas, alias “El Cabañas”, jefe de plaza de Los Rusos, vinculado con delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo, así como de ser el autor intelectual del ataque en el que tres policías federales resultaron lesionados. También fue detenida Cristina Mejía Valente.

Luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueran agredidos el pasado 18 de octubre de 2025 alrededor de las 12:00 horas en Acapulco, Guerrero, las autoridades pertenecientes al Gabinete de Seguridad junto con Policía Estatal de Guerrero y Fiscalía y Policía Estatal de Morelos, fueron detenidas seis personas.

Sujetos armados atacaron a las autoridades, por lo que repelieron la agresión. El enfrentamiento dio como resultado tres elementos lesionados, mismos que fueron trasladados a un hospital, así como la detención de Marcos García Cirila, alias “Zorro”, que fue uno de los agresores en el lugar y el abatimiento de otro atacante.

Detenidos vinculados con El Cabañas

Los detenidos están vinculados a
Los detenidos están vinculados a la extorsión de la región, así como narcomenudeo y cobro de piso. (Imagen de Archivo/ AP/Fernando Llano)

De acuerdo con información emitida por las autoridades, se desplegó un operativo coordinado y en la autopista del Sol a la altura de la caseta Paso-Morelos, se logró la detención de Abad Bautista Gregorio, Pedro Jesús Quintero Castro y León Monto Alejandro identificados como sicarios del grupo delictivo “Los Rusos” con operación en Acapulco, Guerrero. Según la información oficial, se les aseguraron 90 dosis de cristal y 10 de marihuana.

Por otro lado, Antonio Bautista Vargas es considerado generador de violencia y jefe de plaza en Acapulco, dedicado a la venta de droga, responsable del cobro de piso a locatarios del “mercado de la Progreso”, además tiene su zona de operaciones en el área del mercado central.

Según las fuerzas federales, también como resultado de un alertamiento del C4 de Acapulco y el C5 de Guerrero, en un domicilio ubicado en la colonia Progreso, de Acapulco, se aseguraron tres armas cortas, un arma larga, nueve cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta.

Los Rusos

Su presencia en diferentes regiones
Su presencia en diferentes regiones del país es sinónimo de inseguridad y violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Rusos es una célula criminal con lealtad hacia Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa. Aunque suele definirse a esta agrupación como una organización compacta si se compara con otras células del mismo cártel, cuenta con herramientas especiales como sistemas de vigilancia, armamento de alto poder y mecanismos de inteligencia con la finalidad de asegurar su dominio y control de las plazas para también tener oportunidad de anticipar movimientos de las autoridades o grupos rivales.

Durante los últimos años, la presencia de Los Rusos ha sido sinónimo de violencia en el Valle de Mexicali, Agua Caliente y San Luis Río Colorado, pues cometieron asesinatos de operadores rivales, así como enfrentamientos con células vinculadas a Los Chapitos.

Además, las acciones para presionar y advertir a sus contrarios, se ha reflejado en narcomantas, mismas que dirigen tanto a las autoridades como a grupos rivales. En múltiples ocasiones, mensajes firmados por Los Rusos, así como por organizaciones aliadas, han exigido la liberación de sus integrantes capturados o han acusado públicamente a funcionarios de estar coludidos con facciones opuestas.

