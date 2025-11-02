Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

Imagen ilustrativa (Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero)

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) denunció un ataque armado por parte de sicarios del grupo criminal "Los Ardillos" en la comunidad de Ayahualtempa, en Guerrero, que dejó 3 policías muertos, casi 10 heridos y 17 agresores detenidos.

La agresión se registró el viernes 31 de octubre a las 10:00 horas, cuando las autoridades de los consejos acudieron a una asamblea comunitaria en la que abordarían la coordinación entre Amatitlán, Ayahualtempa y los Pueblos Fundadores.

Este hecho desató una balacera que provocó la intervención del Gobierno del Estado en un operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, en la que se logró la detención de tres presuntos líderes delincuenciales.

La policía comunitaria detuvo a 14 presuntos miembros de Los Ardillos, el cual acuerdo con el Consejo, mantenía operaciones en la comunidad y en Amatitlán, y era identificado por dedicarse a la extorsión, el secuestro, amenazas y homicidios.

“Serán reeducados bajo el reglamento interno de la CRAC-PC-PF y la asamblea del Territorio Comunitario, que tenían órdenes de aprehensión del Comisario de Ayahualtempa”, detalló.

Imagen ilustrativa. (X/@FGEGuerrero)

Entre los detenidos se encuentra Luis Morales Rojas, quien se autodenomina como líder de la policía comunitaria de Ayahualtempa, y quien ha sido desconocido por las autoridades al ser un presunto miembro del crimen organizado.

Balacera duró más de 10 horas

El saldo del ataque armado también fue de tres policías comunitarios, entre los que se encontraba el hijo del comisario de Amatitlán. Además, se informó que al menos siete personas fueron heridos de gravedad.

La Coordinadora también denunció que la camioneta proveída por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a Jesús Plácido Galindo, quien se encontraba en el poblado brindando acompañamiento a las autoridades al ser defensor de derechos humanos, del pueblo y del territorio, recibió tres impactos de bala.

“Esto se califica como un atentado directo en contra de la integridad física del promotor y sus escoltas del Mecanismo”, sentenció.

Foto: CNI México

La Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata anunciaron que retomaron el control de la comunidad en colaboración con las autoridades de Ayahualtempa y Amatitlán.

“Retoman control de la comunidad de Ayahualtempa (…) sacando al crimen organizado y su cabecilla Evaristo Bolaños de Jesús “El Mariguano” o “El Maizero”, quien tenía sometido a la población y las autoridades municipales de Ayahualtempa y quien extorsionaba, asesinaba, violaba y secuestraba a compañeros y compañeras para entregarlos al grupo de crimen organizado, Los Ardillos“, afirmaron.

Cabe señalar que de acuerdo con un informe de The International Crisis Group en 2020, la célula de Los Ardillos tiene como centro de operaciones los municipios de Chilapa y Joaquín Herrera. Su creación se remonta a hace más de dos décadas, cuando se dedicaban al secuestro y la extorsión, para posteriormente incursionar al narcotráfico.