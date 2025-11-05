Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

La audiencia de imputación en contra del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, se realizará este miércoles 5 de noviembre luego de que fuera pospuesta en dos ocasiones.

De acuerdo con Milenio, la Fiscalía General de la República (FGR) buscará que se le imputen los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, esto al ser investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas.

El medio reveló que la fecha de audiencia fue asentada en la lista judicial ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el que la Fiscalía deberá sostener su acusación.

La audiencia se llevará a cabo luego de que se cancelaran dos citatorios previos del 30 de septiembre y el 20 de octubre. Así como de la cancelación de su suspensión de prisión preventiva, cuyo amparo revocado con el número 813/2025 fue consultado por Infobae México.

Dado la gravedad de los ilícitos, la FGR podría solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, así como que se establezcan al menos seis meses de investigación complementaria.

Foto: Especial

De acuerdo con reportes de Proceso, la segunda diligencia se reprogramó por el juez de control Mario Elizondo Martínez para este 5 de noviembre luego de que los abogados del contralmirante argumentaron que la Fiscalía General de la República no les había entregado la totalidad de los registros del expediente, con número FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/202.

Además, el primer aplazamiento también se llevó a cabo porque la defensa alegó que el Ministerio Público Federal solo había entregado de manera parcial la documentación y que faltaban anexos, videos y registros.

Defensa pide aplazar de nueva cuenta la audiencia

Sin embargo la defensa de Farías Laguna solicitó aplazar -por tercera ocasión- la audiencia en su contra al argumentar que han tenido problemas con la evidencia entregada por la Fiscalía, ya que aseguran hay partes que no son elegibles.

El medio antes citado reveló que la defensa afirmó que ya cuentan con todos los tomos de la carpeta, sin embargo, hay partes que los fiscales cubrieron y les impide realizar su trabajo de manera adecuada.

La red en la que habría participado Farías Laguna

La organización criminal es conocida como Los Primos, la cual enfrenta acusaciones de contrabando de combustibles y estaría encabezada por el contralmirante Fernando Farías Laguna junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Las investigaciones señalan que el grupo utilizó más de 30 buques para introducir de manera irregular millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México, eludiendo controles fiscales y aduaneros. Las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, fueron identificadas como el centro de estas operaciones ilícitas.

El vicealmirante y hermano de Fernando Farías Laguna, Manuel Roberto Farías Laguna, se encuentra detenido por autoridades de la FGR actualmente | Redes Sociales

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura contra Fernando Farías Laguna el 19 de agosto, tras la judicialización del caso.

El contralmirante es considerado prófugo de la justicia mexicana desde el mes de septiembre, cuando fueron detenidos 14 presuntos integrantes de la red de corrupción que operaba en las aduanas de Tamaulipas.