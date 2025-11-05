México

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

La audiencia ha sido aplazada en dos ocasiones previas

Guardar
Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)
Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

La audiencia de imputación en contra del contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, se realizará este miércoles 5 de noviembre luego de que fuera pospuesta en dos ocasiones.

De acuerdo con Milenio, la Fiscalía General de la República (FGR) buscará que se le imputen los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, esto al ser investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas.

El medio reveló que la fecha de audiencia fue asentada en la lista judicial ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el que la Fiscalía deberá sostener su acusación.

La audiencia se llevará a cabo luego de que se cancelaran dos citatorios previos del 30 de septiembre y el 20 de octubre. Así como de la cancelación de su suspensión de prisión preventiva, cuyo amparo revocado con el número 813/2025 fue consultado por Infobae México.

Dado la gravedad de los ilícitos, la FGR podría solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, así como que se establezcan al menos seis meses de investigación complementaria.

Foto: Especial
Foto: Especial

De acuerdo con reportes de Proceso, la segunda diligencia se reprogramó por el juez de control Mario Elizondo Martínez para este 5 de noviembre luego de que los abogados del contralmirante argumentaron que la Fiscalía General de la República no les había entregado la totalidad de los registros del expediente, con número FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/202.

Además, el primer aplazamiento también se llevó a cabo porque la defensa alegó que el Ministerio Público Federal solo había entregado de manera parcial la documentación y que faltaban anexos, videos y registros.

Defensa pide aplazar de nueva cuenta la audiencia

Sin embargo la defensa de Farías Laguna solicitó aplazar -por tercera ocasión- la audiencia en su contra al argumentar que han tenido problemas con la evidencia entregada por la Fiscalía, ya que aseguran hay partes que no son elegibles.

El medio antes citado reveló que la defensa afirmó que ya cuentan con todos los tomos de la carpeta, sin embargo, hay partes que los fiscales cubrieron y les impide realizar su trabajo de manera adecuada.

La red en la que habría participado Farías Laguna

La organización criminal es conocida como Los Primos, la cual enfrenta acusaciones de contrabando de combustibles y estaría encabezada por el contralmirante Fernando Farías Laguna junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Las investigaciones señalan que el grupo utilizó más de 30 buques para introducir de manera irregular millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México, eludiendo controles fiscales y aduaneros. Las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, fueron identificadas como el centro de estas operaciones ilícitas.

El vicealmirante y hermano de
El vicealmirante y hermano de Fernando Farías Laguna, Manuel Roberto Farías Laguna, se encuentra detenido por autoridades de la FGR actualmente | Redes Sociales

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura contra Fernando Farías Laguna el 19 de agosto, tras la judicialización del caso.

El contralmirante es considerado prófugo de la justicia mexicana desde el mes de septiembre, cuando fueron detenidos 14 presuntos integrantes de la red de corrupción que operaba en las aduanas de Tamaulipas.

Temas Relacionados

Fernando Farías LagunaHuachicol fiscalFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Fueron capturados en flagrancia por elementos de la Fiscalía de Guanajuato

Sentencian a tres presuntos integrantes

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford

Ex rival de Canelo Álvarez

Ana Bárbara llora la muerte de su sobrina, hija del político Alejandro Ugalde, a los 16 días de nacida

El padre de la pequeña compartió en redes sociales unas palabras llenas de amor y gratitud por los días vividos junto a su hija, conmoviendo a seguidores y amigos del mundo del espectáculo

Ana Bárbara llora la muerte

Por qué el consumo de melatonina se relaciona con problemas del corazón

A pesar de sus beneficios, es importante consumirlo de manera adecuada para prevenir efectos secundarios

Por qué el consumo de

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: servicio lento en la Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres presuntos integrantes

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Adrián LeBarón denuncia impunidad y exige justicia a seis años del asesinato de su familia en Bavispe, Sonora

Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Sicarios atacan a marinos y agentes ministeriales en Sonora: un agresor fue abatido y dos detenidos

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: sigue el nuevo reto Juicio de Fuego

Ana Bárbara llora la muerte de su sobrina, hija del político Alejandro Ugalde, a los 16 días de nacida

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de noviembre

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, alza la voz ante lo ocurrido con Fátima Bosch en Tailandia

Alejandra Guzmán muestra impresionante imagen de su columna vertebral tras delicada cirugía: “Abrazo biomecánico”

DEPORTES

Ex rival de Canelo Álvarez

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana

Pumas Femenil anuncia la salida de Marcelo Frigério tras no clasificar a la liguilla del Apertura 2025

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1