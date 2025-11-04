Rey Grupero y Omahi protagonizan discusión tras su salida de La Granja VIP : “Tus 30 millones no dieron resultado”

El influencer afirmó que la edición del programa ofreció una imagen de él que no corresponde con su verdadera personalidad. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

La reciente eliminación de Omahi de La Granja VIP desató una intensa discusión en el set, momentos después de que Adal Ramones presentara al exparticipante ante los críticos del reality. La confrontación entre Rey Grupero y Omahi cobró protagonismo tras la exposición de segmentos editados que reflejaban la participación del influencer dentro del programa.

Durante la transmisión, Adal invitó a Omahi a escuchar los comentarios de los críticos, quienes no tardaron en presentar pruebas sobre las actitudes del ahora exconcursante. Uno de los críticos cuestionó directamente al creador de contenido, pidiendo su opinión respecto a los fragmentos mostrados. La respuesta de Omahi se centró en el trabajo del equipo de edición: “Quiero felicitar al editor. Le quedó increíble, increíble, de verdad. Mira, como todos descansamos, la realidad de, de las cosas, las veces que dije que, que no y que, que qué flojera y todo, es... así soy yo, es broma. O sea, digo que no, pero lo hago. Así es, es mi humor”.

Omahi retó a Rey Grupero a una competencia para ver a quién los fans le piden más fotos. (Captura de pantalla TikTok)

Omahi también expresó su inconformidad sobre la edición: “Así como hicieron esta increíble edición, me hubiera gustado que hicieran una edición cuando estuve cuatro horas apaleando piedras, cuando estaba con Kike limpiando las vacas... Me hubiera encantado, pero no pasa nada, es parte del show”.

La intervención de Rey Grupero marcó el momento de mayor tensión. “No me causa nada de gracia ver un hombre tan joven que sea tan perezoso. Una oportunidad de oro que te dio La Granja VIP y, y muchos artistas, muchas celebridades que querían estar en ese proyecto. Y tú sales dormido o si no rascándote la coliflor. De verdad, a mí me pareces un ‘nadaqueveriento’ que no tienes nada que hacer aquí y qué bueno que ya estás aquí afuera”.

El juez continuó: “Al final de cuentas, tus treinta millones no dieron resultado. No tienes nada, nadie te conocía y en este lugar te dieron a conocer. Qué malagradecido te viste cuando quisiste decir que tienes muchas marcas y que tienes mejores cosas que hacer. Qué bueno que estás aquí y el público te está esperando con los brazos abiertos”.

Rey Grupero estalló tras los comentarios del influencer dentro de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Adal Ramones intentó cortar la discusión, aunque reconoció el derecho de Omahi a replicar. El influencer respondió de manera directa a Rey Grupero: “Me estoy enterando cómo te llamas, no tenía ni idea, jamás te había visto. Jamás te he seguido, no sé quién eres, la verdad. Estoy muy agradecido por estar en este proyecto, demasiado... Aprendí muchísimo me llevé a personas increíbles y el día que quieras nos vamos a donde quieras a ver a quién le piden más fotos”.

Fue entonces que el músico lanzó un último comentario: “Mira en dónde estoy yo y dónde estás tú. ‘Nadaqueveriento’”, expresó Rey Grupero.