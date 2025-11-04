¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el hombre que llamó ‘cabeza hueca’ a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

(Instagram)

El nombre de Nawat Itsaragrisil ha acaparado titulares en todo el mundo tras el tenso enfrentamiento que protagonizó con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, durante una reunión con las concursantes en Tailandia.

El empresario tailandés, conocido por su fuerte carácter, llamó “cabeza hueca” a la reina mexicana en medio de una discusión, provocando una ola de indignación en redes sociales y dentro de la comunidad de certámenes de belleza.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

Nawat Itsaragrisil nació el 10 de agosto de 1965 en Tailandia. Antes de convertirse en una de las figuras más polémicas del mundo de los concursos de belleza, inició su carrera como presentador de televisión en programas de viajes como Exhibition Show y Kon Thueng Chan para ITV.

Más tarde se unió al canal Channel 3, donde condujo el segmento de viajes del Today Show y se desempeñó como director y productor ejecutivo del certamen Miss Thailand World entre 2007 y 2012.

Su salto a la fama internacional llegó en 2013, cuando fundó Miss Grand Thailand y Miss Grand International, una franquicia con sede en Bangkok que buscaba posicionarse entre los concursos más prestigiosos del mundo.

En 2025, Nawat dio un paso más al convertirse en director nacional de Miss Universe Thailand y director ejecutivo de la Organización Miss Universo, consolidando así su influencia dentro del ecosistema global de la belleza.

¿Cuáles han sido sus polémicas?

Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por una larga lista de controversias.

En 2016, Miss Islandia, Arna Ýr Jónsdóttir, lo acusó de haberle dicho que estaba “demasiado gorda y debía perder peso”, lo que llevó a su retiro del concurso Miss Grand International 2016.

Años más tarde, en 2022, generó polémica al afirmar en una transmisión en vivo que “Miss Vietnam tenía un torso demasiado largo y piernas muy cortas”, comentario que enfureció a los seguidores del certamen.

En 2024, Nawat volvió al ojo del huracán al burlarse de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International, publicando en Instagram fotografías “antes y después” insinuando que la reina se había realizado procedimientos estéticos.

Su pelea con Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Este 2025, Nawat protagonizó uno de los momentos más tensos de su carrera. Durante un encuentro con las delegadas de Miss Universo en Tailandia, cuestionó a Fátima Bosch por no publicar contenido sobre el país anfitrión.

La situación escaló cuando la mexicana trató de explicar que se trataba de un malentendido, y él respondió con dureza: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Bosch, se defendió y quiso retirarse del sitio. Ante esto, Nawat ordenó llamar a seguridad para evitar que esto sucediera, lo que desató una reacción en cadena entre las concursantes, muchas de las cuales se levantaron para apoyarla.

El video del momento se viralizó en cuestión de horas, generando miles de comentarios en defensa de la mexicana y críticas hacia el empresario tailandés.

Mientras tanto, la Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial reafirmando su compromiso con el respeto, la seguridad y la integridad de todas las participantes.