México

¿Qué tienes que hacer para participar en el sorteo que el SAT hará en El Buen Fin?

Compras de al menos 250 pesos con tarjetas de débito o crédito nacionales en tiendas afiliadas serán elegibles para premios

El sorteo de El Buen
El sorteo de El Buen Fin 2025 del SAT ofrece premios de hasta 250 mil pesos a consumidores que paguen con tarjeta. (Cuartoscuro/PROFECO| Gobierno de México)

El entusiasmo por El Buen Fin se renueva este año con la expectativa que genera el sorteo preparado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Frente a la proximidad del evento, muchos consumidores se preguntan cómo pueden ser parte de la dinámica que promete importantes premios.

A diferencia de otras promociones, en este sorteo del Buen Fin no hace falta llenar formularios ni guardar o registrar tickets. La clave está en el método de pago y en el tipo de comercio donde se realiza la compra. Solo las operaciones efectuadas con tarjetas de débito o crédito emitidas por instituciones financieras mexicanas y a nombre del comprador quedarán inscritas.

Esta selección automática la realiza el sistema, a partir de los datos generados en cada compra y del número de autorización asociado, explicó el SAT en su comunicado del pasado 3 de noviembre.

Solo las compras realizadas con
Solo las compras realizadas con tarjetas de débito o crédito mexicanas y a nombre del comprador participan en el sorteo de El Buen Fin. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Otra condición importante es el monto mínimo establecido. Solo participarán aquellas compras que igualen o superen los 250 pesos. Además, es esencial que la adquisición se realice dentro del periodo oficial del Buen Fin, que este año va del 13 al 17 de noviembre. Cualquier pago fuera de estas fechas o hecho en un comercio que no figure en el padrón de participantes quedará descartado.

El proceso es completamente digital y no da lugar a dudas: al utilizar la tarjeta apropiada y hacer la compra en algún establecimiento registrado (virtual o físico) , la transacción se anota directamente en la contabilidad del sorteo. No existe gestión adicional ni pasos extra que cumplir, lo cual agiliza la experiencia tanto para compradores como para vendedores.

Es fundamental que las tarjetas utilizadas estén debidamente identificadas y sean personales. El reglamento excluye tarjetas de instituciones extranjeras, privadas, empresariales, digitales, departamentales o conectadas a billeteras electrónicas. Tampoco se incluyen operaciones internacionales, cargos recurrentes, preautorizaciones, devoluciones, cancelaciones o retiros.

El registro en el sorteo
El registro en el sorteo de El Buen Fin es automático, sin necesidad de formularios ni registro de tickets por parte del consumidor. (TW El Buen Fin)

Corroborar la elegibilidad de un comercio también es sencillo. El comprador puede consultarlo en el buscador disponible en la página oficial de El Buen Fin o mediante un código QR presente en la publicidad de los establecimientos inscritos. Ya sea en tiendas físicas o en línea, nombres conocidos como WALMART, Soriana, Mercado Libre, Amazon, Nike y CINEMEX están integrados al programa, junto a otras empresas del sector digital como Didi.

El sorteo, que repartirá 500 millones de pesos en premios, se celebrará el 5 de diciembre y su transmisión será pública en el canal oficial de YouTube del SAT. Los consumidores compiten por un premio máximo de 250 mil pesos, mientras que más de 321 mil premios adicionales irán de los 500 a los 20 mil pesos. Los ganadores verán reflejadas las recompensas directamente en la tarjeta utilizada, y la entrega se completará antes del 6 de enero de 2026.

