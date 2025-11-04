La Chupitos denuncia discriminación y amenazas de deportación en hotel de Estado Unidos: “Nos quiere echar al ICE”

Liliana Arriaga Franco denuncia discriminación y amenazas en un hotel de Texas durante su estancia familiar (Crédito: Cuartoscuro)

La estancia de Liliana Arriaga Franco, reconocida por su personaje de ‘la Chupitos’, en un hotel de Texas se transformó en motivo de controversia tras la denuncia pública de la actriz sobre un episodio de discriminación y amenazas que involucró a su familia.

La comediante mexicana relató en sus redes sociales que el personal del Holiday Inn Express and Suites intentó intimidarla con la posibilidad de reportarla ante la ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), a pesar de que tanto ella como sus acompañantes contaban con la documentación migratoria en regla.

El incidente, según la versión de ‘la Chupitos’, se originó cuando solicitó unos minutos adicionales para concluir el proceso de empacado al momento de abandonar la habitación.

La actriz describió que la empleada del hotel mostró una actitud hostil desde el primer contacto, golpeando la puerta de manera inapropiada y, ante la petición de tiempo extra, reaccionó con amenazas de llamar a las autoridades migratorias.

La actriz mexicana ‘la Chupitos’ relató en redes sociales el impacto emocional del incidente sufrido en Estados Unidos (Foto: Instagram/@_lachupitos)

“¿Qué creen? Aparte de muy mal servicio, no inventen, nos tocó un personal que hasta al ICE nos quiere echar, se los digo. Gracias a Dios, tengo papeles, pero, ese tipo de personas, ¿por qué siguen con eso? Como que no son felices y no dejan ser felices”, expresó Liliana Arriaga Franco en sus historias de Instagram, donde también subrayó el impacto emocional que le provocó la situación.

La comediante puntualizó que el motivo de la confrontación fue estrictamente el horario de salida de la habitación. “Solo porque ya era hora de salir de la habitación y le dijimos que nos esperara un momento, pero, desde que llegó, tocó la puerta de una forma que no era. Si están en Corpus Christi, no vengan a este hotel”, advirtió la actriz, recomendando a sus seguidores evitar el establecimiento.

El episodio generó inquietud entre los seguidores de ‘la Chupitos’, especialmente después de que circulara en redes sociales un video donde se escucha una discusión en inglés entre la actriz y una empleada del hotel, quien insiste en que deben abandonar el lugar y amenaza con contactar a la ICE.

La confrontación se originó por la solicitud de tiempo extra para empacar antes de abandonar la habitación del hotel (Foto: Instagram @_lachupitos)

En la grabación, se percibe cómo la familia de la comediante le señala a la trabajadora que su actitud es discriminatoria. “Compartan, por favor #racismo”, solicitó la actriz a través de sus plataformas digitales, buscando visibilizar el caso.

Hasta el momento, Liliana Arriaga Franco no ha emitido declaraciones adicionales sobre el incidente, y el Holiday Inn Express and Suites tampoco ha publicado ningún comunicado oficial al respecto. La presión de los internautas se ha hecho sentir en redes sociales, donde exigen al hotel una disculpa pública por lo ocurrido.

La actriz informa que fue amenazada en un hotel. (Crédito: IG)

Liliana Arriaga Franco, nacida el 3 de marzo de 1970, es una figura consolidada en el ámbito del entretenimiento mexicano. Con cincuenta y cinco años, ha desarrollado una carrera como actriz, conductora y comediante, alcanzando notoriedad en la década de los noventa gracias a su personaje ‘la Chupitos’, una mujer desaliñada y en estado de ebriedad que se caracteriza por su humor irreverente.

Su trayectoria incluye participaciones en programas como “La hora pico”, “Otro rollo”, “Sabadazo”, “La casa de la risa” y “Divina, está en tu corazón”. En el plano personal, mantiene un matrimonio de más de veinte años con Tizoc Valencia, con quien tiene dos hijos.