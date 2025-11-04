¿Cuáles negocios y tarjetas participan en el sorteo que hará el SAT este Buen Fin?

El Buen Fin 2025 celebra su décimo quinto aniversario con un sorteo del SAT que repartirá 500 millones de pesos en premios. | Foto: X @ElBuenFin

El Buen Fin, que este año celebra su décimo quinto aniversario, llega de la mano de un atractivo sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Del 13 al 17 de noviembre próximos, tanto consumidores como comercios podrán participar en una dinámica que repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

Para los consumidores interesados en participar, la mecánica es sencilla. Basta con realizar compras mínimas de 250 pesos durante los días del evento, utilizando una tarjeta de débito o crédito. No es necesario registrar los tickets de compra, ya que las operaciones elegibles se inscriben de manera automática a través de los números de autorización generados en cada transacción en comercios participantes, siempre que estos estén inscritos formalmente en el programa de El Buen Fin.

El premio mayor, de acuerdo con el comunicado del SAT de este 3 de noviembre, entre los consumidores es de 250 mil pesos, pero hay más de 321 mil incentivos adicionales que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Estos premios se depositarán directamente a la tarjeta con la que se haya realizado la compra. Además, para los comercios que se sumen a la promoción, se distribuirán cien millones de pesos, incluyendo un premio principal que ascenderá a 260 mil pesos y casi cinco mil premios de veinte mil pesos cada uno.

Consumidores pueden participar en el sorteo de El Buen Fin realizando compras mínimas de 250 pesos con tarjeta de débito o crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las tarjetas participantes, solo se permiten operaciones efectuadas con plásticos de crédito o débito emitidas por instituciones financieras mexicanas y otras entidades reconocidas oficialmente. Estas tarjetas deben estar respaldadas por un titular de marca y deben ser nominativas, permitiendo así identificar al tarjetahabiente.

Por el contrario, el reglamento excluye de forma expresa a las tarjetas extranjeras, privadas, departamentales, empresariales, digitales, tokenizadas o vinculadas a billeteras electrónicas. Tampoco participan operaciones en el extranjero, cargos recurrentes, preautorizaciones, cancelaciones, reversos ni retiros de efectivo.

La participación en el sorteo no implica ninguna gestión adicional por parte del cliente. Toda la información necesaria se integra automáticamente a través de los datos de la transacción registrados por el banco y el comercio. Cabe señalar que para estar considerado es indispensable que la compra haya sido realizada dentro del periodo oficial y en un establecimiento que haya completado su registro para participar en el programa.

El premio mayor para consumidores en el sorteo de El Buen Fin asciende a 250 mil pesos, con más de 321 mil incentivos adicionales. Credito: Cuartoscuro

Está a disposición del público un buscador en la web oficial de El Buen Fin (www.elbuenfin.org) para verificar qué comercios forman parte de la promoción. Entre los participantes (aplican tiendas en línea y físicas) más destacados se incluye a cadenas como Mercado Libre, Amazon, WALMART, BODEGA AURRERA, Soriana, Nike, CINEMEX, Steren y diversas plataformas de servicios digitales como DiDi.

Los clientes pueden corroborar la elegibilidad del establecimiento escaneando el código QR presente en la publicidad oficial de cada comercio. El sorteo se efectuará el próximo 5 de diciembre, y su transmisión será pública mediante el canal oficial de YouTube del SAT. Los resultados se podrán consultar en el minisitio habilitado por la autoridad fiscal, estableciéndose que los depósitos de los premios no superarán el 6 de enero de 2026.