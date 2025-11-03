Roban bolsa con dinero y tarjetas a Rocío Sánchez Azuara en tienda departamental en Polanco

El robo a Rocío Sánchez Azuara en una tienda de Polanco reaviva el debate sobre la seguridad en zonas comerciales de lujo en Ciudad de México

El reciente robo sufrido por Rocío Sánchez Azuara en una exclusiva tienda de Polanco ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad en las zonas comerciales más lujosas de la Ciudad de México.

La conductora de sesenta y dos años, reconocida por su trayectoria en la televisión mexicana, fue despojada de su bolsa de mano mientras realizaba compras en El Palacio de Hierro, según reportó el periodista Carlos Jiménez en la red social X.

El incidente ocurrió a finales de octubre, cuando Sánchez Azuara se encontraba en el centro comercial ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con la información difundida por Jiménez, la bolsa sustraída contenía tarjetas bancarias, dinero y documentos personales de la presentadora.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha iniciado una investigación sobre el caso, aunque hasta el momento no se ha logrado la detención de los responsables.

La conductora de televisión fue despojada de su bolsa con tarjetas bancarias, dinero y documentos personales en El Palacio de Hierro (Twitter: @jainapereyra)

“LE ROBAN la BOLSA a @RocioSAzuara en @palaciohierro de POLANCO. Ladrones q se encontraban dentro del Centro Comercial le robaron el bolso a la conductora mientras se encontraba realizando compras hace unos días. Se llevaron tarjetas, dinero, documentos… La @FiscaliaCDMX indaga"

La conductora de Acércate a Rocío y Tu historia como la mía, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas ni ha hecho referencia al robo en sus redes sociales.

Este hecho se suma a una serie de denuncias recientes de figuras públicas que han sido víctimas de robos en plazas comerciales de la capital. Entre los casos más notorios se encuentra el de Erika Buenfil, actriz de sesenta y un años, quien el pasado veinte de agosto sufrió el robo de varias pertenencias que había dejado en su automóvil mientras visitaba la plaza Mitikah. Según relató Buenfil, los objetos fueron sustraídos sin que se identificara a los responsables.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso, pero aún no hay detenidos por el robo a Sánchez Azuara (@rocio_sazuara, Instagram)

La situación de Sánchez Azuara no es un caso aislado. En redes sociales, usuarios han reportado otros incidentes similares en el mismo complejo comercial de Polanco, señalando la falta de reacción por parte del personal de seguridad privada.

Una usuaria identificada como @carodien relató en una publicación: “Sí, muy cierto, la semana pasada en la noche en Palacio le quisieron robar el celular a mi hija, lo reportamos y el vigilante no hizo el menor caso”.

El periodista Carlos Jiménez subrayó que la investigación sobre el robo a Sánchez Azuara continúa en curso, mientras la preocupación por la seguridad en las zonas comerciales de alto nivel sigue creciendo entre los visitantes y figuras públicas.