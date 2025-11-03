Por su alto contenido de agua y bajo aporte calórico, la papaya es recomendada en dietas de control de peso.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda la papaya es una de las frutas que más recomiendan los especialistas en salud para incluir en la dieta, sobre todo debido a su elevado perfil nutricional que le otorga numerosos beneficios.

Y es que esta fruta es apreciada por su sabor dulce y su textura suave pero también porque su consumo aporta una numerosa cantidad de vitaminas y minerales.

Suele consumirse, fresca, en jugos, ensaladas, postres o como parte de platos salados, pero más allá de su versatilidad, aquí te decimos exactamente la cantidad de nutrientes que aporta y los muchos beneficios que le confieren.

Cuál es el perfil nutricional de la papaya

La papaya presenta un perfil nutricional que la convierte en una fruta ligera y rica en micronutrientes. Por cada 100 gramos de papaya fresca, el contenido aproximado es el siguiente:

Calorías: 43 kcal

Agua: 88%

Proteínas: 0,5 g

Grasas: 0,2 g

Carbohidratos: 11 g Azúcares: 7,8 g Fibra dietética: 1,7 g

Vitamina C: 60 mg (más del 65% del requerimiento diario recomendado en adultos)

Vitamina A: 47 µg (como equivalentes de retinol)

Ácido fólico (vitamina B9): 38 µg

Potasio: 182 mg

Calcio: 20 mg

Magnesio: 21 mg

La papaya destaca especialmente por su aporte de vitamina C, antioxidantes y una enzima llamada papaína que contribuye a la digestión de proteínas. No contiene colesterol y su contenido en grasas es muy bajo.

Cuál es la mejor manera de consumir papaya para obtener sus nutrientes

La mejor manera de consumir papaya para aprovechar sus nutrientes es fresca y cruda. Al comerla en su estado natural, se conserva la mayor parte de su contenido de vitamina C, vitamina A, fibra y enzimas como la papaína, que pueden perderse o degradarse con el calor y los procesos de cocción.

Algunas recomendaciones para optimizar el aporte nutricional de la papaya:

Consumirla madura: La papaya en su punto de madurez presenta mayor cantidad de antioxidantes y mejor sabor.

Evitar la cocción prolongada: Cocinar la papaya reduce la biodisponibilidad de la vitamina C y puede inactivar la papaína.

Cortar justo antes de servir: Al exponer la pulpa al aire durante mucho tiempo, ciertas vitaminas pueden oxidarse.

Comer sola o en ensaladas de frutas: Así se evita añadir azúcar extra y se acompaña de otros nutrientes presentes en frutas diversas.

Aprovechar las semillas en pequeñas cantidades: Son comestibles y contienen compuestos bioactivos, aunque deben consumirse con moderación por su sabor intenso.

Preparaciones como jugos, batidos o ensaladas de frutas son opciones prácticas, siempre que no incluyan exceso de azúcares añadidos.