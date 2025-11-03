Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Cruz Azul es el nuevo líder de la Liga MX (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Finalizó la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX dejándonos a su paso grandes goleadas, resultados inesperados e importantes encuentros que provocó cambios en la tabla general de posiciones, la cual suma vital relevancia a una fecha de comenzar la liguilla del futbol mexicano.

Hay nuevo súper líder en la Liga MX: Cruz Azul, con 35 puntos. La maquina venció 0-3 al Puebla fuera de casa.

Le siguen muy de cerca, con 32 unidades, el Toluca y el América. Los diablos bajaron el ritmo y no pudieron mantener el liderato tras empatar a cero con el Atlas. Mientras que las águilas retomaron el vuelo al vencer 2-0 al León.

América recupera el vuelo (REUTERS/Eloisa Sánchez)

En cuarto puesto siguen los Tigres, con 33 puntos. Los de San Nicolás de los Garza empataron a uno en el clásico regio frente a Monterrey, que siguen en la lista con 31 unidades.

Colándose a la fiesta grande, de no ser por una sorpresa, Guadalajara están en el sexto lugar con 26 unidades. Chivas venció por la mínima contra el Pachuca, que terminó en el octavo puesto con 22 puntos.

Finalmente, en el séptimo lugar, están los Bravos de Juárez, con 23 unidades. Los de la frontera ahora necesitan un milagro para pasar a liguilla directa luego de vencer 1-2 al Atlético San Luis.

Tabla general completa

1. Cruz Azul

Puntos: 35.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 1.

2. Toluca

Puntos: 34.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 2.

3. América

Puntos: 34.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 2.

4. Tigres

Puntos: 33.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 1.

5. Monterrey

Puntos: 31.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 3.

6. Guadalajara

Puntos: 26.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 6.

7. FC Juárez

Puntos: 23.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 5.

8. Pachuca

Puntos: 22.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 6.

9. Tijuana

Puntos: 21.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 5.

10. Pumas

Puntos: 18.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 6.

11. Santos Laguna

Puntos: 17.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 9.

12. Atlas

Puntos: 17.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 7.

13. Gallos Blancos de Querétaro

Puntos: 17.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 9.

14. Atlético de San Luis

Puntos: 16.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 10.

15. Necaxa

Puntos: 16.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 8.

16. Mazatlán FC

Puntos: 13.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 7.

Partidos perdidos: 7.

17. León

Puntos: 13.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 9.

18. Puebla

Puntos: 9.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 11.

Liguilla al momento: Clásico Nacional y Regio en Cuartos de Final

Con un campeón cada seis meses, la Liga MX se caracteriza por sus torneos cortos. (Twitter @LigaBBVAMX)

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un lugar en la Liguilla.

Considerando que los primeros seis lugares de la competición clasificarán de forma directa a la Liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el Play In, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 16:

Cuartos de Final:

Cruz Azul vs Ganador del Play In

Toluca vs Ganador del Play In

América vs Guadalajara

Tigres vs Monterrey

Play In:

Pachuca vs Tijuana

FC Juárez vs Santos Laguna

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer partido del Play In se enfrentaría a Tigres en los cuartos de final.

Mientras que el vencedor del segundo encuentro del Play In peleará contra el perdedor del primer juego y quien resulte victorioso conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el líder del torneo, quien actualmente es Cruz Azul.