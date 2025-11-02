La Granja VIP: Kike Mayagoitia revela que Adrián Marcelo lo quería dejar sin trabajo “por ego y hambre”

Kike Mayagoitia revela en La Granja VIP un episodio de traición profesional con Adrián Marcelo durante su etapa en SNSerio (Créditos: Instagram/@adrianmarcelo10/ kike_mayagoitia)

La reciente fiesta semanal en La Granja VIP se vio marcada por una atmósfera de tensión, acentuada por las confesiones de Kike Mayagoitia sobre su pasado profesional con Adrián Marcelo.

Durante una conversación con Sergio Mayer Mori y Omahi, el conductor de Venga La Alegría relató un episodio de traición que, según sus palabras, casi le cuesta su empleo cuando ambos compartían pantalla en el programa SNSerio de Multimedios.

El relato de Mayagoitia surgió en medio de la inquietud generada por la desobediencia de Mayer Mori a una indicación de Adal Ramones, lo que dejó a dos participantes nominados y elevó la tensión entre los concursantes.

La confesión de Kike Mayagoitia sobre Adrián Marcelo genera tensión en la fiesta semanal de La Granja VIP (IG)

En ese contexto, Kike recordó que, en su momento, defendió en varias ocasiones a Adrián Marcelo, llegando incluso a evitar que lo despidieran. “Yo lo salvé dos veces de que lo corrieran, le salvé la vida, lo ayudaba”, afirmó el conductor, subrayando la cercanía que mantuvieron durante años.

La conversación se tornó más incisiva cuando Omahi le preguntó directamente qué había hecho Adrián Marcelo. Kike, sin entrar en detalles específicos, explicó que la traición no llegó a concretarse, pero que su ex colega “movió piezas y me quería dejar sin chamba”.

Añadió que se enteró de la situación mucho después, cuando Adrián lo confesó en otro reality: “Yo nunca me enteré hasta que estuvo en el otro reality lo contó”.

Mayagoitia atribuyó la actitud de Adrián Marcelo a motivos personales: “Por ego, por querer para él solo el proyecto, el hambre, la avaricia por un programa”.

Kike Mayagoitia asegura que Adrián Marcelo intentó dejarlo sin trabajo por motivos de ego y ambición profesional (Captura de pantalla)

Consideró injustificado el intento de desplazamiento, ya que, según él, Adrián ya tenía su propio espacio y lo manejaba a su antojo. Recordó también que fue él quien facilitó el contacto de Adrián a la producción de La Casa de los Famosos: “Yo pasé su contacto, me hablaron y me dijeron ‘¿Tienes el teléfono de Adrián? Queremos ofrecerle La Casa’”.

La relación entre ambos, según Kike, era tan cercana que incluso discutían temas personales y profesionales, como la conveniencia de aceptar propuestas laborales y los honorarios a cobrar. El conductor confesó que descubrir la traición le resultó doloroso:

“Me quedé pensándolo mucho tiempo, que sí lo sentí muy feo, y después le dije a mi esposa ‘Dios me protegió’. A quien él le fue a decir, dijo ‘No lo tocan, es el titular’”.

El conductor de Venga La Alegría afirma que facilitó el contacto de Adrián Marcelo para su ingreso a La Casa de los Famosos (Fotos: Instagram/@kike_mayagoitia)

Durante la charla, Mayer Mori reflexionó sobre la diferencia entre la actitud de Adrián y la percepción pública: “Que a él le valga es una cosa y lo que las personas ven es otra cosa”.

Antes de que el tema cambiara, Kike describió a Adrián Marcelo como una figura reconocida por su postura “anti sistema”, asegurando que su comportamiento provocador es parte de su estrategia mediática: “Es famosísimo, pero es por ser anti sistema, literal él estaría aquí chingando porque es así y sabe que eso le genera”.