Fiscalía del Edomex detiene al líder de “Los Chocorroles”, grupo delictivo ligado al robo de vehículos

Ricardo "N" fue identificado como el líder de la organización delictiva que opera en el Estado de México, según informó la Fiscalía del estado (@/FiscaliaEdomex)

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer la detención de Ricardo “N” alías “El Chocorrol”, identificado como el líder de la organización criminal “Los Chocorroles”, dedicada al robo de vehículos en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el órgano judicial, la aprensión de Ricardo “N” fue concretada gracias a la investigación de un robo de vehículo el pasado 4 de octubre. La víctima fue identificada como un conductor de aplicación quien se encontraba abordo de un vehículo MG tipo sedán modelo 2024, cuando dos sujetos se subieron a la parte trasera y lo amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo para que los llevara a a Tlalnepantla, donde presuntamente dos sujetos más los estaban esperando.

Al llegar a la colonia El Puerto, el conductor fue obligado a bajar de la unidad y finalmente los sujeto que habían subido en un inicio, entre los que se encontraba “El Chocorrol”, huyeron del lugar.

Posteriormente, Ricardo “N” fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación legal. La FGJEM solicitó a la ciudadanía reportar posibles delitos relacionados con el detenido.

La organización era considerada un objetivo prioritario dentro de las acciones estatales contra el robo de automotores.

La trayectoria criminal de “El Chocorrol” no es reciente. En 2019, autoridades lo identificaron como Marco Antonio Sandoval, presunto responsable de hurtos a pasajeros en la estación Tacuba del Metro de la Ciudad de México.

El Sistema de Transporte Colectivo documentó en video su participación en robos durante horas de alta afluencia, donde actuaba junto a cómplices que aprovechaban el tumulto para despojar de sus pertenencias a los usuarios. Aunque fue arrestado en esa ocasión, permaneció menos de veinticuatro horas bajo custodia, ya que ninguna víctima formalizó una denuncia.

Tras ese incidente, la entonces Procuraduría capitalina abrió una investigación contra cuatro elementos de la Policía Bancaria e Industrial por presunto encubrimiento. Informes de seguridad señalaron que “El Chocorrol” había sido detenido al menos en nueve ocasiones y había logrado evadir procesos judiciales por distintos medios.

El contexto delictivo en el Estado de México es complejo. La Fiscalía estima la presencia de al menos 25 organizaciones dedicadas a la extorsión, el robo y el narcomenudeo. Entre ellas destacan La Familia Michoacana, con presencia en más de 70 municipios, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), activo en 60 demarcaciones, incluidos Naucalpan y Atizapán. En la misma zona operan células locales como Los Charales, Los Bambanes, Los Batman y la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos A.C. (ACME).