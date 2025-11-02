México

Famosos elogian y critican a Molotov por repudiar a la 4T: “Pedían darles ‘todo el power’ y ahora se quejan”

Las declaraciones, surgidas durante un concierto en el Palacio de los Deportes, encendieron el debate en redes sociales

Las declaraciones, surgidas durante un concierto en el Palacio de los Deportes, encendieron el debate en redes sociales. (Infobae México)

Molotov volvió a hacer ruido, y no solo con su música. La banda mexicana celebró tres décadas de trayectoria con un concierto en el Palacio de los Deportes ante más de 18 mil personas, donde retomó sus himnos más emblemáticos y lanzó críticas directas contra la Cuarta Transformación (4T) y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el show, los músicos interpretaron temas como "Frijolero", "Voto Latino" y "Gimme Tha Power", esta última convertida en un símbolo de resistencia y denuncia desde los noventa. Antes de entonarla, uno de los integrantes exclamó: “Éramos un país bien chingón. Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Que chinguen a su madre! Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos. Queremos este país, aunque cada vez nos va un poco más mal”.

El público respondió con aplausos, reafirmando la conexión histórica entre la banda y su base de seguidores, acostumbrada a escuchar letras cargadas de crítica social. En esta ocasión, Jay de la Cueva sustituyó temporalmente a Tito Fuentes, quien se encuentra en recuperación.

La agrupación fue una de las principales tendencias en X, antes Twitter. (Captura de pantalla, X)

Críticos al poder desde los años 90

Molotov no ha sido ajeno a la controversia política. Desde sus inicios, ha mantenido un discurso frontal contra la corrupción, los abusos del poder y el conformismo ciudadano. En 2023, Paco Ayala declaró que el gobierno de López Obrador “no cumplió con lo prometido” y calificó a Morena como “el gobierno más priísta que hemos tenido en años”, recordando que buena parte de su militancia proviene del antiguo partido hegemónico.

Durante el concierto, la agrupación también interpretó "No Olvidamos", un tema que recorre los sexenios presidenciales de Luis Echeverría a López Obrador, con alusiones directas a los escándalos de corrupción y a las víctimas del sistema político mexicano.

Opiniones divididas en redes sociales

Sin embargo, las declaraciones de los músicos encendieron el debate en redes sociales. En X (antes Twitter), figuras del entretenimiento, periodistas y usuarios expresaron posturas encontradas.

El locutor René Franco ironizó: “Los mismos que pedían darles ‘todo el power’ ahora se quejan. ¡No se hagan pende***, @molotovmx! Malos letristas y malos mexicanos”. El periodista Jairo Calixto Albarrán fue más duro: “Los de Molotov engordan la lista de seudo anarko rockeros que se convirtieron en prianistas-calderonicolitas-salinistas. Enhorabuena, ya son sobrinos del tío Pinchi”. Por su parte, la actriz Claudia Ramírez defendió a la agrupación: “Se enojan con Molotov porque dice lo que siempre ha dicho… pero como ahora los toca a ellos”.

En ese sentido, el conductor deportivo Juan Pablo Fernández defendió a la agrupación: “Anda bien ardida la chairiza y los chayotubers con Molotov solo por decir la verdad de la asquerosa 4T, qué delicia, echan espuma por la boca”.

René Franco fue uno de los más críticos. (Captura de pantalla, X)

Sergio Sarmiento también respaldó el mensaje de la banda: “Quizá a Molotov no se les olvidan los 100 mil desaparecidos de los tiempos de la 4T ni los padres de los niños con cáncer acusados de golpistas”. El conductor Chumel Torres añadió un toque sarcástico: “Molotov haciendo un ‘estábamos mejor cuando estábamos peor’”.

Pese a la división de opiniones, el aniversario de Molotov confirmó que su esencia contestataria sigue intacta. Treinta años después, la banda mantiene su lugar como una de las voces más incómodas del rock mexicano, dispuesta a desafiar cualquier poder —sin importar el color del partido— y a recordarle al público que el poder, como dicen sus letras, siempre debe estar “en manos del pueblo”.

El guitarrista Tito Fuentes dejó temporalmente el grupo para rehabilitarse. (Fotos: @titof, Instagram)

