¿Es más saludable el pan de muerto de ajonjolí? Esto se sabe

El Pan de Muerto es el icónico manjar que adorna los altares durante la conmemoración del Día de Muertos en México, una tradición profundamente arraigada en la cultura. De sus diversas presentaciones, la versión cubierta con semillas de ajonjolí (sésamo) a menudo genera debate sobre su balance entre placer festivo y aporte a la salud.

Para evaluar qué tan saludable es fundamental desglosar sus componentes principales y el valor añadido que confieren estas semillas.

En su estructura base, el Pan de Muerto es una pieza de repostería rica en calorías, elaborada a partir de harina de trigo refinada, grandes cantidades de azúcar, mantequilla o manteca, y huevo. Dependiendo del tamaño y la receta específica, una pieza individual puede aportar un rango calórico considerable, a menudo superando las 300 kcal, lo que significa una alta densidad de carbohidratos simples y grasas.

El Pan de Muerto destaca entre la repostería mexicana. Foto: (iStock)

Este perfil lo sitúa, nutricionalmente, como un alimento de indulgencia, cuyo consumo debe ser moderado dentro de una dieta equilibrada para evitar el exceso de azúcares refinados y grasas saturadas. No obstante, la adición de ajonjolí eleva su perfil nutricional de manera significativa.

El ajonjolí, o sésamo, es una semilla pequeña pero densa en nutrientes esenciales. Estas semillas, al tostarse y cubrir el pan, aportan una capa valiosa de micronutrientes. El ajonjolí es una fuente notable de fibra dietética, que es beneficiosa para la salud digestiva y ayuda a promover la saciedad, contrastando ligeramente el efecto de rápida absorción del azúcar de la masa.

Además, es rico en minerales clave como calcio, magnesio, fósforo y zinc, elementos vitales para la función ósea y el sistema inmunológico.Otro punto a favor es su contenido de grasas saludables, predominantemente ácidos grasos insaturados, incluyendo Omega-3 y Omega-6, que son conocidos por sus efectos cardioprotectores.

Pan de Muerto y su delicioso sabor. Foto: (iStock)

Las semillas también contienen antioxidantes potentes, como las lignanas (ej. sesamina), que combaten el estrés oxidativo celular. Aunque el valor de estos nutrientes se diluye dentro de la matriz calórica del pan, el ajonjolí sí introduce compuestos bioactivos que no están presentes en la versión simple, aportando un valor funcional superior.

En conclusión, si bien el Pan de Muerto de Ajonjolí no puede clasificarse como un alimento “saludable” en el sentido estricto debido a su contenido base de azúcares y harinas refinadas, es nutricionalmente superior a su contraparte solo cubierta de azúcar. La decisión de consumo debe enfocarse en la moderación.

Integrarlo ocasionalmente como parte de la celebración cultural permite disfrutar de su sabor tradicional, aprovechando el modesto, pero significativo, aporte de fibra, minerales y grasas buenas que el ajonjolí le confiere. El arte de disfrutarlo reside en la porción y la frecuencia, honrando la tradición con conciencia nutricional.