México

¿Es más saludable el pan de muerto de ajonjolí? Esto se sabe

Este bizcocho es emblemático de las festividades del Día de Muertos

Guardar

El Pan de Muerto es el icónico manjar que adorna los altares durante la conmemoración del Día de Muertos en México, una tradición profundamente arraigada en la cultura. De sus diversas presentaciones, la versión cubierta con semillas de ajonjolí (sésamo) a menudo genera debate sobre su balance entre placer festivo y aporte a la salud.

Para evaluar qué tan saludable es fundamental desglosar sus componentes principales y el valor añadido que confieren estas semillas.

En su estructura base, el Pan de Muerto es una pieza de repostería rica en calorías, elaborada a partir de harina de trigo refinada, grandes cantidades de azúcar, mantequilla o manteca, y huevo. Dependiendo del tamaño y la receta específica, una pieza individual puede aportar un rango calórico considerable, a menudo superando las 300 kcal, lo que significa una alta densidad de carbohidratos simples y grasas.

El Pan de Muerto destaca
El Pan de Muerto destaca entre la repostería mexicana. Foto: (iStock)

Este perfil lo sitúa, nutricionalmente, como un alimento de indulgencia, cuyo consumo debe ser moderado dentro de una dieta equilibrada para evitar el exceso de azúcares refinados y grasas saturadas. No obstante, la adición de ajonjolí eleva su perfil nutricional de manera significativa.

El ajonjolí, o sésamo, es una semilla pequeña pero densa en nutrientes esenciales. Estas semillas, al tostarse y cubrir el pan, aportan una capa valiosa de micronutrientes. El ajonjolí es una fuente notable de fibra dietética, que es beneficiosa para la salud digestiva y ayuda a promover la saciedad, contrastando ligeramente el efecto de rápida absorción del azúcar de la masa.

Además, es rico en minerales clave como calcio, magnesio, fósforo y zinc, elementos vitales para la función ósea y el sistema inmunológico.Otro punto a favor es su contenido de grasas saludables, predominantemente ácidos grasos insaturados, incluyendo Omega-3 y Omega-6, que son conocidos por sus efectos cardioprotectores.

Pan de Muerto y su
Pan de Muerto y su delicioso sabor. Foto: (iStock)

Las semillas también contienen antioxidantes potentes, como las lignanas (ej. sesamina), que combaten el estrés oxidativo celular. Aunque el valor de estos nutrientes se diluye dentro de la matriz calórica del pan, el ajonjolí sí introduce compuestos bioactivos que no están presentes en la versión simple, aportando un valor funcional superior.

En conclusión, si bien el Pan de Muerto de Ajonjolí no puede clasificarse como un alimento “saludable” en el sentido estricto debido a su contenido base de azúcares y harinas refinadas, es nutricionalmente superior a su contraparte solo cubierta de azúcar. La decisión de consumo debe enfocarse en la moderación.

Integrarlo ocasionalmente como parte de la celebración cultural permite disfrutar de su sabor tradicional, aprovechando el modesto, pero significativo, aporte de fibra, minerales y grasas buenas que el ajonjolí le confiere. El arte de disfrutarlo reside en la porción y la frecuencia, honrando la tradición con conciencia nutricional.

Temas Relacionados

Día de MuertosPan de MuertoSaludmexico-noticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se celebra dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”: así pidió ayuda Carlos Manzo a Sheinbaum y Harfuch antes de su asesinato

Manzo fue el primer alcalde municipal independiente de la entidad y era conocido por denunciarla violencia en el estado

“No quiero ser un alcalde

Las mejores postales del Desfile de Día de Muertos 2025: arte, color y tradición en Ciudad de México

Las calles del Centro Histórico se transformaron en el escenario de un encuentro entre el pasado y el presente

Las mejores postales del Desfile

Pronósticos: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 1 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: dónde ver los resultados

Disney+ México: las 10 películas que arrasaron este Día de Muertos 2025

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Disney+ México: las 10 películas
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No quiero ser un alcalde

“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”: así pidió ayuda Carlos Manzo a Sheinbaum y Harfuch antes de su asesinato

Fiscalía del Edomex detiene al líder de “Los Chocorroles”, grupo delictivo ligado al robo de vehículos

Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, en ataque armado

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: las 10 películas

Disney+ México: las 10 películas que arrasaron este Día de Muertos 2025

La Granja VIP: todo lo que pasó la tarde del 1 de noviembre

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas