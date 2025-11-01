Sorteo Especial 305: Resultados premiados de la Lotería Nacional del 31 de octubre 2025

El sorteo superior rinde homenaje a la Organización Internacional del Trabajo (OTI) con el diseño de su billete de este viernes.

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es uno de los concursos más esperados y tradicionales del país. Se celebra varias veces al año, normalmente para conmemorar fechas especiales o acontecimientos relevantes. El Sorteo Especial destaca por ofrecer un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, lo que aumenta las probabilidades de ganar para quienes participan.

Resultados del Sorteo Especial del 31 de octubre 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 27 millones de pesos : 58525

Premio de 3 millones de pesos: 28245

Premio de 400 mil pesos: 41771

Premio de 400 mil pesos: 04504

Premio de 400 mil pesos: 30293

Premio de 400 mil pesos: 31710

Premio de 200 mil pesos: 24211

Premio de 200 mil pesos: 44868

Premio de 200 mil pesos: 07636

Premio de 200 mil pesos: 42317

Premio de 127 mil pesos: 03354

Premio de 127 mil pesos: 24738

Premio de 127 mil pesos: 12346

Premio de 127 mil pesos: 35317

Premio de 127 mil pesos: 40828

Premio de 127 mil pesos: 52831

Premio de 127 mil pesos: 48164

Premio de 127 mil pesos: 59787

Premio de 127 mil pesos: 05452

Premio de 127 mil pesos: 12724

Reintegros número 5

70 años de la apertura de la OIT

(Infobae Artentina)

El billete del Sorteo Especial de esta semana hace homenaje a los 70 años de apertura de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una agencia especializada de las Naciones Unidas creada en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de promover la justicia social y los derechos laborales en todo el mundo.

“Este año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra 70 años de la apertura de su Oficina en México, un hito que refleja siete décadas de acompañamiento al país, desde 1955, en la construcción de políticas laborales más justas, inclusivas y sostenibles. La OIT fue fundada en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, con el mandato de promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo pasó a formar parte de la ONU, como su brazo derecho para los temas del mundo del trabajo”, se lee en el sitio oficial de la Lotería Nacional.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

(Cuartoscuro)

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos, para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 2 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Generalmente la recaudación es destinada a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.