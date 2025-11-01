México

Muere empleado del Crematorio Plenitud de Chihuahua: se encontraba en prisión y vinculado a proceso

Facundo M. R. enfrentaba un proceso en su contra por el hallazgo de más de 380 cuerpos

La Secretaría de Seguridad Pública
Foto: Fiscalía Chihuahua

Facundo M. R., de 64 años, falleció cuando se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No.3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el caso del Crematorio Plenitud donde fueron localizados 386 cuerpos sin incinerar.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la muerte del hombre que se desempeñaba como empleado del crematorio, ocurrió el jueves 30 de octubre a causa de complicaciones derivadas a una enfermedad pulmonar crónica que padecía.

Ese mismo día Facundo M. fue atendido por personal médico del sistema penitenciario debido a malestares causados por su padecimiento, sin embargo, tuvo que ser trasladado al Hospital General de Ciudad Juárez.

Alrededor de las 20:10 horas del mismo día, el personal médico del hospital declaró su muerte. Respecto a la causas, la SSPE detalló que aún se encuentra pendiente el dictamen médico oficial para determinar su fallecimiento.

Fue detenido junto al dueño del crematorio

Hasta el 8 de octubre
Hasta el 8 de octubre se reportó la identificación de 105 cuerpos del total localizados. (FGE Chihuahua)

Facundo M. fue aprehendido junto a José Luis A.C., de 39 años de edad, quien fue identificado como propietario del Crematorio Plenitud, mismo que prestaba servicio a 6 o 7 funerarias locales.

Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.

El empleado del crematorio ingresó al Cereso No. 3 el 30 de junio de 2025. Posteriormente, el 4 de julio se vinculó a proceso tanto a ambos implicados al acreditarse que participaron en la acumulación de más de 380 cuerpos que debieron ser sometidos a un proceso funerario.

Van 105 cuerpos identificados de 386

( FGE Chihuahua /REUTERS/José Luis
( FGE Chihuahua /REUTERS/José Luis González)

Hasta el pasado 8 de octubre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que han sido identificados 105 cuerpos de los 386 localizados en el Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, 98 familias han sido notificadas de manera formal acerca de la identificación de sus seres queridos, por lo que se preveía que 7 familias restantes lo hicieran en los siguientes días. Además, 89 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.

Por este caso también se presentaron 73 denuncias por fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos relacionados con el funcionamiento del crematorio.

Y es que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que muchos de los familiares habían recibido restos de animales en lugar de cenizas.

