México

Suman 105 cuerpos identificados de los 386 localizados en el Crematorio Plenitud de Chihuahua

Por este caso se han acumulado 73 denuncias por el delito de fraude

Por Ale Huitron

Guardar
( FGE Chihuahua /REUTERS/José Luis
( FGE Chihuahua /REUTERS/José Luis González)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que han sido identificados 105 cuerpos de un total de 386 hallados en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez.

Estas identificaciones, desarrolladas tras el descubrimiento efectuado el 26 de junio pasado, han permitido avanzar en el proceso de notificación y apoyo a las familias afectadas por este caso.

De acuerdo con la autoridad, 98 familias han sido notificadas formalmente sobre la identificación de sus seres queridos, y se prevé que las 7 familias restantes reciban la información en las próximas horas.

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, junto al Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, siguen encabezando las tareas para individualizar a cada víctima.

(FGE Chihuahua)
(FGE Chihuahua)

El proceso de identificación ha incluido el uso del sitio web habilitado por las autoridades (https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio) mediante el cual se han recabado datos personales y material fotográfico que permitieron esclarecer la identidad de seis personas.

En cuanto al destino de los restos, 89 cuerpos ya han sido entregados a sus familias, quienes de acuerdo con la FGE, han contado con respaldo de instituciones y empresas para tomar las decisiones pertinentes respecto a los servicios funerarios y sepulturas.

Van 73 denuncias por fraude

(José Luis González/Reuters)
(José Luis González/Reuters)

La FGE informó que de las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de sus seres queridos, se han presentado 73 denuncias por fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos asociados al funcionamiento del crematorio.

La Fiscalía reiteró que las acciones de identificación, notificación y apoyo psicológico continuarán hasta completar el proceso, brindando también asesorías jurídicas e información a los afectados.

Cabe señalar que por estos hechos fueron vinculados a proceso el propietario y el trabajador del crematorio “Plenitud”, identificados como José Luis A.C. de 39 años y Facundo M.R. de 64.

Ambos enfrentan cargos por delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.

José Luis A. C., y
José Luis A. C., y Facundo M. R., de 39 y 64 años de edad respectivamente, propietario y empleado del crematorio "Plenitud". (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

La Fiscalía informó en días previos que de los 386 cuerpos se logró identificar que 218 correspondían a masculinos, 149 a femeninas y 16 fueron catalogados como indeterminados, por lo que realizaron análisis de laboratorio para encontrar elementos que permitiera identificarlos.

Sin embargo, en agosto pasado, el Ministerio Público Local detalló que se trata de 213 hombres, 165 mujeres y 8 indeterminados, entre los que se encuentra un óbito y tres infantes. De estos últimos, uno se encuentra en esqueletización, una es niña de entre 6 y 7 años y uno es niño de entre 7 y 8 años.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que muchos de los familiares habían recibido restos de animales.

Temas Relacionados

Crematorio Plenitud386 cuerpos localizadosCiudad JuárezChihuahuamexico-noticias

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Ya cayó el pago de octubre a las beneficiarias?

El último depósito del programa se realizó en agosto y se espera que este mes llegue el siguiente pago

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

La mezcla mexicana de petróleo aumentó su precio al cierre de este miércoles 8 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

La mezcla mexicana de petróleo

No sólo Kimberly Moya: 5 jóvenes han desaparecido en Naucalpan en 2 meses

El Estado de México es la entidad donde más mujeres desaparecen

No sólo Kimberly Moya: 5

El SMN alerta por potencial ciclón Raymond frente a Puerto Escondido, en Oaxaca

“Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN alerta por potencial

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Netflix hoy en México: estas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Netflix hoy en México: estas

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?