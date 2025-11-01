Hermana de Eleazar Gómez asegura que el actor “no es monedita de oro” ante críticas por su juego en La Granja VIP

La actriz rompió el silencio ante polémica de su hermano en La Granja VIP. Foto Instagram @eleazargomez333 y @zoraidagomezmx

La ausencia de la familia de Eleazar Gómez en las recientes galas de La Granja VIP ha generado especulaciones y comentarios en redes sociales, pues el actor enfrenta la posibilidad de ser eliminado del reality show.

En medio de dimes y diretes, Zoraida Gómez, su hermana, ha salido en defensa del actor de Atrévete a soñar, explicando los motivos detrás de la decisión familiar y reafirmando el apoyo incondicional hacia él.

Cabe mencionar que el intérprete de 39 años se ha consolidado como uno de los participantes más polémicos del programa. Además de su historial marcado por un periodo en prisión, algunos ncidentes dentro del programa 24/7, lo ha colocado en el centro de la atención mediática.

La actriz aseguró que "no es Dios" para juzgar a Eleazar Gómez.

Zoraida Gómez rompe el silencio ante ausencia en las galas

La actriz Zoraida Gómez sostuvo un encuentro con la prensa en el que defendió la participación de su hermano y abordó directamente las críticas que ha recibido por las vivencias personales que vivió años atrás.

“Apoyo muchísimo a mi hermano, me parece muy valiente que esté en un reality, a pesar de todo, que todos tenemos un pasado, pero también tenemos un presente que lo podemos hacer valer con nuestras acciones. Como hermana, siento horrible todas las cosas que dicen, que lo atacan, pero yo confío en su corazón y sé la persona que es”, declaró.

Asimismo, explicó que la ausencia de la familia en las galas forma parte de una estrategia para conservar la privacidad, pero la decisión no implica una ruptura ni desaprobación, solo es una forma distinta de acompañar al actor.

“Su familia siempre lo va a apoyar y aquí estoy para decírselos, siempre lo vamos a apoyar en todo, simplemente que hay estrategias y cosas que dices: ‘Mejor no nos exponemos ni estamos’”, comentó.

Eleazar Gómez ha sido rescatado por el público en un ocasión. (IG: @lagranjavipmx)

Agradece el apoyo del público pese a las críticas

Por otro lado, Zoraida también aprovecho el encuentro para compartir su postura ante las críticas, señalando que considera injusto que aspectos de su vida privada influyan en el juego; sin embargo, agredeció a las personas que se han dado la oportunidad de conocerlo a través de la pantalla.

“Le agradezco profundamente a toda la gente que se da la oportunidad de conocer al ser humano, a la persona que yo conozco, que es mi hermano, que lo quiero con todo mi corazón, que él siempre ha estado para nosotros y su vida personal y privada, nadie es monedita de oro y cada quién sabe qué onda”, puntualizó.