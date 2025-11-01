“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

"Frankenstein" Y "Todo Vale" dos de los estrenos de streaming más esperados de la semana en plataformas audiovisuales. Netflix, Disney+

La primera semana de noviembre llega con una sólida oferta de contenidos disponibles en las plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max comienzan el mes con estrenos en géneros de comedia, romance, thrillers, documentales y caricaturas.

Los espectadores podrán disfrutar de dramas juveniles, historias de fantasía, comedias románticas y relatos dramáticos. Entre los estrenos más esperados de la semana se encuentran “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” donde la ciencia ficción y la aventura llevan a la búsqueda del bien de la humanidad y “Muerte por un Rayo” una serie estadounidense basada en historia y política desde la perspectiva dramática.

A continuación te compartimos el catálogo de estrenos programados para la semana del 03 al 09 de noviembre, para que puedas estar atento y no te pierdas ninguna serie o película.

Qué se estrena en Netflix

Lunes 3 de noviembre

Dr. Seuss: Los Sneetches

Martes 4 de noviembre

El juego del calamar: El desafío (Temporada 2)

Este especial reality vuelve con una segunda temporada de impacto, en donde 456 jugadores llevan al límite sus habilidades para ganar un premio de 4.56 millones de dólares.

Jueves 6 de noviembre

Muerte por un rayo

La miniserie narra la historia sobre el asesinato de James Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos y sobre Charles Guiteau, el admirador que lo asesinó.

El show de Vince Staples (Temporada 2)

La serie de comedia surrealista trata sobre la vida del rapero Vince Staples. Tras una muerte trágica, Vince se embarca en un viaje salvaje en busca de paz interior. Sin embargo, el camino le recordará constantemente su atormentado pasado.

Viernes 7 de noviembre

Mango

Lærke, la ambiciosa directora de un hotel, aprovecha una oportunidad única: poner un complejo hotelero en medio de una plantación de mango. En medio de una disputa por el terreno conoce a Alex, un abogado que se niega a ceder la propiedad. Con el tiempo llegan sentimientos que los harán tener consecuencias en los profesional, familiar y personal.

Tú siempre estuviste ahí

En medio de una realidad llena de violencia doméstica, dos mujeres creen que el asesinato es la única forma de escapar de ahí. Aunque están dispuestas a tomar esa ruta de escape de la nada aparece un visitante que arruina sus planes y pone más compleja la situación.

Frankenstein

Dirigida por Guillermo del Toro esta película es una adaptación del clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

Próximos estrenos de Prime Video

Lunes 3 de noviembre

Encantado de no conocerte

Wi Jeong-sin es una respetada periodista política, pero después se ve obligada a cubrir el área sobre el mundo del espectáculo. Esta situación la lleva a conocer a Lim Hyeon-jun, un actor del que ya no se habla mucho. Con el tiempo y los nuevos comienzos surge un romance lleno de energía y conexión.

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Temporada 2)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Es por esto que James Beaufort tiene que lidiar con ella, con el trato y las emociones comienza a haber una conexión cercana entre ambos.

Cuáles son los próximos estrenos de Disney+

Martes 4 de noviembre

Todo Vale

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con separaciones de alto perfil, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo.

Miércoles 5 de noviembre

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, presenta a la Primera Familia de Marvel mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer.

The Manipulated

Tae Jung es encarcelado por un crimen. Después descubre que Yo Han fue quien orquestó su arresto, en busca de venganza busca la manera de hacerlo pagar.

Viernes 7 de noviembre

Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar

A través de imágenes exclusivas y conversaciones con James Cameron, explora cómo fue que se hizo Avatar: La forma del agua y un adelanto de ¿Avatar: Fuego y ceniza.