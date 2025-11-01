México

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

Guillermo del Toro regresa con la adaptación de un clásico de terror que ha tenido gran éxito en festivales y en los portales de críticos de cine

Guardar
"Frankenstein" Y "Todo Vale"
"Frankenstein" Y "Todo Vale" dos de los estrenos de streaming más esperados de la semana en plataformas audiovisuales. Netflix, Disney+

La primera semana de noviembre llega con una sólida oferta de contenidos disponibles en las plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max comienzan el mes con estrenos en géneros de comedia, romance, thrillers, documentales y caricaturas.

Los espectadores podrán disfrutar de dramas juveniles, historias de fantasía, comedias románticas y relatos dramáticos. Entre los estrenos más esperados de la semana se encuentran “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” donde la ciencia ficción y la aventura llevan a la búsqueda del bien de la humanidad y “Muerte por un Rayo” una serie estadounidense basada en historia y política desde la perspectiva dramática.

A continuación te compartimos el catálogo de estrenos programados para la semana del 03 al 09 de noviembre, para que puedas estar atento y no te pierdas ninguna serie o película.

Qué se estrena en Netflix

En este especial lleno de música ambientado en el mundo del Dr. Seuss, dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales entablan una inesperada amistad en una isla rodeada de playas. - (Netflix)

Lunes 3 de noviembre

  • Dr. Seuss: Los Sneetches

En este especial lleno de música ambientado en el mundo del Dr. Seuss, dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales entablan una inesperada amistad en una isla rodeada de playas.

Martes 4 de noviembre

  • El juego del calamar: El desafío (Temporada 2)

Este especial reality vuelve con una segunda temporada de impacto, en donde 456 jugadores llevan al límite sus habilidades para ganar un premio de 4.56 millones de dólares.

Jueves 6 de noviembre

  • Muerte por un rayo
Una miniserie de cuatro episodios protagonizada por Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Betty Gilpin, Bradley Whitford y Shea Whigham, se estrena el 6 de noviembre. - (Netflix)

La miniserie narra la historia sobre el asesinato de James Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos y sobre Charles Guiteau, el admirador que lo asesinó.

  • El show de Vince Staples (Temporada 2)

La serie de comedia surrealista trata sobre la vida del rapero Vince Staples. Tras una muerte trágica, Vince se embarca en un viaje salvaje en busca de paz interior. Sin embargo, el camino le recordará constantemente su atormentado pasado.

Viernes 7 de noviembre

  • Mango

Lærke, la ambiciosa directora de un hotel, aprovecha una oportunidad única: poner un complejo hotelero en medio de una plantación de mango. En medio de una disputa por el terreno conoce a Alex, un abogado que se niega a ceder la propiedad. Con el tiempo llegan sentimientos que los harán tener consecuencias en los profesional, familiar y personal.

  • Tú siempre estuviste ahí

En medio de una realidad llena de violencia doméstica, dos mujeres creen que el asesinato es la única forma de escapar de ahí. Aunque están dispuestas a tomar esa ruta de escape de la nada aparece un visitante que arruina sus planes y pone más compleja la situación.

  • Frankenstein
Frankenstein —escrita y dirigida por Guillermo del Toro— llega a Netflix el 7 de noviembre. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, con Charles Dance y Christoph Waltz. - (Netflix)

Dirigida por Guillermo del Toro esta película es una adaptación del clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

Próximos estrenos de Prime Video

Lunes 3 de noviembre

  • Encantado de no conocerte

Wi Jeong-sin es una respetada periodista política, pero después se ve obligada a cubrir el área sobre el mundo del espectáculo. Esta situación la lleva a conocer a Lim Hyeon-jun, un actor del que ya no se habla mucho. Con el tiempo y los nuevos comienzos surge un romance lleno de energía y conexión.

  • Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Temporada 2)
Regreso a la escuela. Regreso a #MaxtonHall. Segunda temporada, 7 de noviembre - (Prime video)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Es por esto que James Beaufort tiene que lidiar con ella, con el trato y las emociones comienza a haber una conexión cercana entre ambos.

Cuáles son los próximos estrenos de Disney+

Martes 4 de noviembre

  • Todo Vale
Ellas no solo participan del juego, ellas hacen las reglas. (Disney)

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con separaciones de alto perfil, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo.

Miércoles 5 de noviembre

  • Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
Se estrena esta semana en la plataforma Disney - (Marvel Latinoamérica Oficial)

Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, presenta a la Primera Familia de Marvel mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer.

  • The Manipulated

Tae Jung es encarcelado por un crimen. Después descubre que Yo Han fue quien orquestó su arresto, en busca de venganza busca la manera de hacerlo pagar.

Viernes 7 de noviembre

  • Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar
Fuego y Agua: Creando las películas de Avatar, estreno 7 de noviembre - (Disney)

A través de imágenes exclusivas y conversaciones con James Cameron, explora cómo fue que se hizo Avatar: La forma del agua y un adelanto de ¿Avatar: Fuego y ceniza.

Temas Relacionados

FrankensteinTodo ValeStreamingNoviembreEstrenosNetflixPrime videoDisney+HBO Maxmexico-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Un muerto tras explosión por descarrilamiento de tren con alcohol etílico en Tepetitlán, Hidalgo

Protección Civil, Bomberos y la ARTF coordinaron la respuesta y anunciaron que la investigación sobre el origen del siniestro sigue en curso

Un muerto tras explosión por

¿Habrá impuestos por depósitos en efectivo?, eso dice el SAT

Expertos en materia fiscal, sugieren que los usuarios describan sus transferencias con conceptos concretos y verificables, como “pago a proveedor”, “donación” o “gastos”

¿Habrá impuestos por depósitos en

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Por primera vez en el reality show hay cuatro participantes en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Aranceles del 25% entran en vigor en EEUU para camiones: medida afecta principalmente a México

Donald Trump anunció que la medida se implementaría a partir de este 1 de noviembre de 2025

Aranceles del 25% entran en

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

El joven jugador fue intervenido quirúrgicamente tras una lesión sufrida en práctica reciente, el club informó que el procedimiento fue exitoso

Xolos confirma fractura de Gilberto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de sobrino de

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 1 de noviembre?

DEPORTES

Xolos confirma fractura de Gilberto

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas

Blue Demon Jr. será dado de alta tras sufrir accidente automovilístico en CDMX

WWE y AAA unen fuerzas en histórico evento del Día de Muertos en Nuevo León