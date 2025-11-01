Ella es Alicia, la fan número 1 de Juan Gabriel que se viralizó tras el estreno del documental del Divo de Juárez

(Captura Netflix: Juan Gabriel Debo, Puedo y Quiero)

El 30 de octubre se estrenó Juan Gabriel: debo, puedo y quiero, un documental de cuatro capítulos donde se abordan tanto temas personales como profesionales del Divo de Juárez.

Tras el lanzamiento, en redes sociales se viralizó un fragmento de un concierto que el ícono de México en la Plaza Calafia de Toros de Mexicali en 1986.

En este, aparece Juanga señalando a una mujer que se encontraba entre las primeras filas e indirectamente pidió que la grabaran, pues le llamó la atención la manera en que estaba cantando Yo no sé qué pasó junto a él.

Alicia González se viralizó tras el lanzamiento del documental del Divo de Juárez | IG: @netflixlat

Y es que la mujer no coreó ni cantó el tema, lo interpretó junto a Juan Gabriel.

El momento sorprendió a varios fanáticos del cantante y usuarios de redes sociales, quienes empatizaron con la entonces joven y cuestionaron qué será de ella actualmente.

“ Esa n ena fui yo también . Hace más de 20 años que lo fui a ver en Colorado y yo estaba como loca, parada, cantando a todo pulmón todas sus canciones."

“Es que así se cantan todas las canciones del maestro Juan Gabriel.”

“Qué será de ella hoy en día…Y cuando se vea en Netflix!”

(TikTok: @jriscojrisco)

Ella es Alicia González, la fan viral de Juan Gabriel

Tras el impacto del video en redes sociales, la fan viral de Juan Gabriel concedió una entrevista para el periodista Javier Risco, donde compartió algunos detalles sobre el día en que cumplió su sueño de cantar con el Divo de Juárez.

"Ahí estaba llore y llore, nada más decía: si lloro, no voy a poder cantar con él. Entonces, hacía todo lo posible para que las lágrimas se me secaran. Si me desmayo, me van a llevar a la ambulancia y me van a quitar del concierto. Si me brinco la cerca, me van a sacar seguridad. Entonces, ¿qué hice? Me calmé, me tranquilicé y a cantar se ha dicho, porque a mí me gusta cantar", contó.

Alicia González, nombre de la mujer en cuestión, aclaró que en aquel entonces cantó con mucho sentimiento porque estaba con Juanga, no porque le hubieran roto el corazón.

“Estuve leyendo que qué le habrán hecho a esa muchachita porque cantaba así... no me hicieron nada, pero él es mi amor, era mi ídolo. Entonces, yo quería, mi sueño era cantar con él. Y se me hizo”, continuó.

Por último, Alicia confesó que este video la hizo revivir aquel día inolvidable.