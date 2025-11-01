Diósesis de Cuautitlán reporta la desaparición de sacerdote Ernesto Hernández en Tultepec

La Iglesia llamó a los feligreses a mantenerse informados sobre cualquier novedad. Composición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis ha movilizado a la comunidad católica y a las autoridades del Estado de México, luego de que la Diócesis de Cuautitlán confirmara que el presbítero, de cuarenta y tres años, fue visto por última vez el lunes veintisiete de octubre en la colonia Ampliación La Piedad, municipio de Tultepec. La noticia ha generado una intensa búsqueda y un llamado a la solidaridad entre los fieles.

Según información publicada por El Heraldo de México, tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como las autoridades eclesiásticas han activado los protocolos de localización para dar con el paradero del sacerdote, quien pertenece al clero de la diócesis mencionada.

La denuncia formal ya fue presentada y la FGJEM emitió la cédula oficial de búsqueda, conforme lo confirmó la diócesis a través de un comunicado firmado por el obispo Efraín Mendoza Cruz.

En el mensaje difundido, el obispo y la comunidad diocesana manifestaron su confianza en que el padre Ernesto Baltazar regresará sano y salvo a su hogar y a su comunidad parroquial. “El Obispo y la comunidad diocesana se mantienen en oración y confían en Dios para que el Padre Ernesto Baltazar regrese sano y salvo a su hogar y a su comunidad parroquial”, señala el texto oficial.

Se emitió una ficha de búsqueda con las características singulares del sacerdote. Foto: (FGJ)

Además, el prelado instó a la población a no difundir rumores y a atender únicamente la información oficial emitida por las autoridades civiles y la Iglesia. La diócesis reiteró su disposición de colaborar plenamente con las instituciones de seguridad y justicia encargadas de la investigación.

El boletín de urgencia, con folio ODI/CUA/A/1031079/2025, emitido por la Fiscalía mexiquense, detalla las características físicas del sacerdote desaparecido: cuarenta y tres años de edad, estatura de uno con sesenta y ocho metros, complexión robusta, peso de sesenta y ocho kilogramos, tez blanca, ojos verdes y grandes, cabello castaño oscuro y cara redonda.

Entre sus señas particulares se mencionan una cicatriz quirúrgica en el abdomen y varios lunares en la espalda, en el pie (cara dorsal) y en la mano (cara palmar). Al momento de su desaparición, vestía pants de algodón color guinda y tenis de gamuza color negro.

La búsqueda se concentra en la colonia Ampliación La Piedad y en las zonas colindantes de Tultepec, con la participación de la Fiscalía Especializada en Desaparición. Hasta ahora, la FGJEM no ha proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre los avances en las líneas de investigación.

La diósesis emitió un comunicado. Foto: (Diósesis Cuautitlán)

La Diócesis de Cuautitlán ha solicitado a todas las parroquias del territorio eclesiástico que mantengan jornadas de oración y brinden apoyo espiritual a la familia del sacerdote. “Rogamos al Señor que el Padre Ernesto regrese pronto con bien”, expresó la oficina de prensa de la diócesis. Además, la institución eclesiástica reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad y pidió a los fieles reportar cualquier información útil a las autoridades competentes.

La exhortación a la población es clara: evitar compartir información no verificada y mantenerse atentos a los canales oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Diócesis de Cuautitlán.

La desaparición del padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis ha generado una profunda preocupación y una ola de solidaridad entre los feligreses y las autoridades religiosas, que permanecen a la espera de noticias sobre su paradero.