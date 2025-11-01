De qué trata Facultad de derecho, el K-drama de suspenso protagonizado por Kim Bum

Tras un inusual incidente en su prestigiosa facultad, un exigente profesor de Derecho y sus ambiciosos alumnos ponen a prueba el sistema judicial. (Netflix Latinoamérica)

Las series coreanas se distinguen por ofrecer narrativas en las que el romance y la comedia ocupan un papel destacado. Aunque estos temas suelen parecer clichés, logran cautivar al público por su sensibilidad y enfoque. Sin embargo, en los últimos años han surgido producciones con puntos de vista distintos que abordan historias de época, thrillers psicológicos y dramas de suspenso, apostando por propuestas frescas sin abandonar el misterio y la emoción.

Facultad de Derecho es un K-drama que sobresale por su estilo poco convencional, la serie desarrolla una trama donde la tragedia y los secretos impulsan la historia, a partir de un asesinato ocurrido en la universidad, en donde se involucra a un grupo de estudiantes de una prestigiosa escuela de leyes. Quienes junto a sus profesores, tienen la complicada tarea de descubrir la verdad detrás del crimen.

La diversidad dentro del catálogo de producciones coreanas sigue sorprendiendo al público. Al presentar historias y géneros variados, la industria logra atraer a espectadores que buscan contenidos diferentes. Este dinamismo ha permitido que este tipo de dramas consoliden su presencia a nivel internacional. Haciendo que su fotografía, producción y dirección destaquen por transmitir la tensión emocional y reflejar cómo las decisiones legales influyen en la vida cotidiana.

¿De qué trata Facultad de Derecho?

Un K-drama con una narrativa de crímenes y abogados. - (Netflix)

Protagonizada por Kim Myung-min, Kim Bum y Ryu Hye-young, la serie destaca por su construcción de personajes y por el guion. En cada episodio se plantean dilemas éticos y morales que los jóvenes y profesores deben de resolver, enfrentando la línea entre lo correcto y lo inaceptable.

La historia se centra en un grupo de estudiantes con personalidades e ideologías distintas. El elenco principal, junto con los personajes secundarios, logra un equilibrio que enriquece la narrativa. Cada uno tiene un tema propio, lo que permite que el espectador se identifique con ellos y mantenga el interés hasta el final.

Los puntos principales son la responsabilidad, equidad, igualdad, respeto y justicia dentro de un contexto de lucha social moderna. Y esto pone en evidencia las irregularidades e incongruencias dentro de casos legales demostrando cómo la corrupción en el ámbito legal puede afectar vidas y familias, exponiendo el impacto de la ambición y el poder en la sociedad.

La ambientación universitaria hace que la historia resulte cercana y comprensible, porque al abordar conceptos legales y jurídicos, puede llegar a ser difícil de entender. Se presenta de forma clara y accesible, lo que mantiene el ritmo sin perder intensidad y profundidad.

¿Dónde puedo ver el K-Drama?

La serie Facultad de derecho, se encuentra disponible en la plataforma Netflix - (Netflix)

Facultad de Derecho se estrenó a nivel mundial dentro de la plataforma Netflix en abril del año 2021, cuenta con un total de 16 episodios que duran aproximadamente una hora con 10 minutos. Desde su lanzamiento se consolidó como una de las producciones coreanas más vistas, por lo que estuvo presente en diversos rankings de las series más reproducidas.

Recibió críticas positivas tanto de la prensa como de los fanáticos, quienes destacaron su guion inteligente, su ritmo narrativo y la congruencia de sus personajes. Aún hoy sigue siendo tema de conversación, ya que pocos títulos han abordado el ámbito legal con tanta precisión y realismo.

Si quieres disfrutar de contenido nuevo y de una narrativa fuera de lo tradicional este drama es tu mejor opción, es perfecta para maratonear un domingo por la tarde o para disfrutar después de la comida.