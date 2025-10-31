Sandra Itzel expone ataques personales de críticos en La Granja VIP: “Es inhumano”

La cantante criticó la actitud de los panelistas, a quienes acusó de exceder los límites de la crítica profesional. (Captura de pantalla TikTok)

Tras su salida de La Granja VIP, Sandra Itzel generó reacciones polémicas luego de sus fuertes declaraciones dirigidas hacia los críticos del programa, principalmente Linet Puente y Rey Grupero. En una entrevista reciente, la cantante calificó el trato recibido como insensible y criticó el accionar de los panelistas, a quienes acusó de exceder los límites de la crítica profesional.

Desde su salida, Sandra Itzel expresó su malestar por la manera en que fue abordada durante el proceso, e hizo énfasis en la responsabilidad ética de quienes se desempeñan como jueces o comentaristas. “Son antiprofesionales, pero sobre todo antiéticos y antihumanos. Yo leí mucho en redes sociales que se mencionaba mucho de: ‘Lo que hicieron los críticos con Sandra es inhumano’, ¿Por qué? Porque está saliendo de un aislamiento, no puedes tratar así a un ser humano”, afirmó la artista, exigiendo mayor empatía y respeto hacia quienes participan en este tipo de producciones.

Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

La cantante fue contundente al distinguir entre un análisis del desempeño dentro del formato y los ataques personales. Sandra Itzel señaló: “Siento que sus críticas, más que irse por el juego, se sintieron más bien ataques personales. No se sintieron, fueron ataques personales”.

En su declaración, la segunda eliminada de La Granja VIP apuntó específicamente contra Linet Puente, cuestionando su preparación y la naturaleza de sus comentarios. “Linete no hace su tarea, no sé por qué le pagan para hacer mal su trabajo”, aseguró, reiterando que sus interacciones dentro del programa nunca buscaron “validación” y que fue el propio entorno el que la orilló a acercarse con ciertos compañeros debido a la exclusión que percibió.

Linet Puente encendió la polémica en La Granja VIP. (La Granja VIP, Facebook)

Al respecto, explicó: “Cuando todas las mujeres tenemos en el mundo derecho de tener amigas mujeres y amigos hombres, no es que yo buscara la validación. Si yo en un momento sentí que una persona me excluía y jalaba a todas para hacerme sentir excluida, yo tenía que buscar con quién juntarme”.

Sus señalamientos también incluyeron al polémico Rey Grupero, a quien se refirió con dureza, indicando que tampoco recibió explicaciones concretas sobre las acusaciones de “traición” que le fueron atribuidas al momento de su expulsión. “‘Traicionaste a las mujeres’, dijo Cucaracha grupera. Y yo así de: ‘¿Traicioné a quién?... Nunca me dio una respuesta porque yo no traicioné a nadie. Yo no hice ningún tipo de alianza con nadie”.

El testimonio de Sandra Itzel pone en evidencia las tensiones presentes luego de su paso por La Granja VIP.